Čak i ako biljci posvećujete trud i vreme ona može da počne da vene, suši se i žuti , a razlog je uglavnom neki pogrešan korak u održavanju.

Sobne biljke deluju kao dekor koji se lako održava, ali istina je da i najmanje greške mogu da imaju ozbiljne posledice po njihov opstanak.

Mnogi misle da je dovoljno samo redovno zalivanje, ali upravo tu najčešće nastaje problem. Biljke, naime, imaju svoje specifične potrebe , pa tako nećete svakoj pružiti istu količinu svetlosti, niti je zalivati na isti način i istim tempom. Zato čak i dobronameran potez ponekad može više da šteti nego da pomogne.

Ako vam se dešava da biljke venu "bez razloga", velika je verovatnoća da pravite neku od uobičajenih grešaka. Srećom, većina njih se lako može ispraviti kada znate na šta da obratite pažnju!

Ovo su najčešće greške koje mogu da "ubiju" biljku: 1. Preterano zalivanje

Ovo je apsolutni broj jedan uzrok propadanja biljaka. Više biljaka strada od previše vode nego od manjka. Kada je zemlja stalno mokra, koren nema dovoljno vazduha i počinje da truli.

2. Premalo vlage u vazduhu

Grejanje i klima uređaji isušuju vazduh, a većina sobnih biljaka voli vlažniju sredinu. Suv vazduh može da dovede do sušenja listova i slabog rasta.

3. Nedostatak svetlosti