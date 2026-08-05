Čak i ako biljci posvećujete trud i vreme ona može da počne da vene, suši se i žuti, a razlog je uglavnom neki pogrešan korak u održavanju.
Sobne biljke deluju kao dekor koji se lako održava, ali istina je da i najmanje greške mogu da imaju ozbiljne posledice po njihov opstanak.
Mnogi misle da je dovoljno samo redovno zalivanje, ali upravo tu najčešće nastaje problem. Biljke, naime, imaju svoje specifične potrebe, pa tako nećete svakoj pružiti istu količinu svetlosti, niti je zalivati na isti način i istim tempom. Zato čak i dobronameran potez ponekad može više da šteti nego da pomogne.
Ako vam se dešava da biljke venu "bez razloga", velika je verovatnoća da pravite neku od uobičajenih grešaka. Srećom, većina njih se lako može ispraviti kada znate na šta da obratite pažnju!
Ovo su najčešće greške koje mogu da "ubiju" biljku:
1. Preterano zalivanje
Ovo je apsolutni broj jedan uzrok propadanja biljaka. Više biljaka strada od previše vode nego od manjka. Kada je zemlja stalno mokra, koren nema dovoljno vazduha i počinje da truli.
2. Premalo vlage u vazduhu
Grejanje i klima uređaji isušuju vazduh, a većina sobnih biljaka voli vlažniju sredinu. Suv vazduh može da dovede do sušenja listova i slabog rasta.
3. Nedostatak svetlosti
Iako neke biljke mogu da prežive u slabijim uslovima, gotovo sve napreduju uz prirodno svetlo. Ukoliko nema dovoljno svetlosti, biljka ne može pravilno da se razvija, pa uvek vodite računa o savetima za idealan položaj saksije.
4. Preterano đubrenje
Više đubriva ne znači brži rast. Naprotiv! Prevelika količina može da ošteti koren i poremeti prirodne procese u životu biljke.
5. Izlaganje promaji ili direktnoj toploti
Biljke ne podnose nagle promene temperature, pa ako vam stoji preblizu radijatora ili prozora koji se često otvara vrlo lako može da se desi da se cveće brzo osuši.
6. Ignorisanje štetočina
Čak i u zatvorenom prostoru, insekti mogu da napadnu biljke do te mere da počnu da joj nanose štetu. Ako se problem ne reši na vreme, štetočine se brzo razmnožavaju i uništavaju biljku.
7. Nepresađivanje
Kada biljka preraste saksiju, koren je zbijen i nema dovoljno prostora za razvoj. To otežava upijanje vode i hranljivih materija, što vodi ka propadanju biljke.
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