Briga o kućnim biljkama ponekad može izgledati komplikovano. Zalivanje je posebno delikatna tema jer je ponekad potrebno vreme da se otkrije šta odgovara kojoj biljci. Ono na šta možda niste pomislili je da je takođe važno kakvom vodom zalivate svoje sobne biljke.

Na nekim mestima postoje česta upozorenja da ne pijete nefiltriranu vodu iz česme, pa se možete zapitati da li je u redu da koristite tu vodu za svoje zelene ljubimce? Hortikulturista Džastin Henkok objasnio je za Real Simple da je u većini slučajeva sasvim u redu koristiti vodu iz slavine za kućne biljke.

On objašnjava da su retke situacije u kojima može biti veća količina fluora u vodi koja bi mogla da utiče na neke od biljaka osetljivih na fluor. Međutim, čak i ako se nađete u takvoj situaciji, vodu iz česme možete „razblažiti“ destilovanom ili flaširanom vodom, kako biste koncentraciju fluora doveli na prihvatljiv nivo.

Da li postoji najbolja vrsta vode za biljke?

Hankok kaže da se kišnica obično smatra najboljom jer je prirodna, ali „u velikoj većini mesta, voda iz slavine, kišnica, flaširana voda, itd. su sasvim u redu“.

„Paziti da ne koristite previše ili premalo vode na kućne biljke je mnogo veći problem od same vrste vode“, kaže stručnjak.