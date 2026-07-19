Za vas smo izdvojili najlepša jezera u Srbiji i detaljne informacije o sadržajima, putovanju od Beograda, ali i smeštaju i drugim važnim stavkama za planiranje odmora ili izleta.

Srebrno jezero

Srebrno jezero je jedno od najpopularnijih domaćih jezera, delom zbog lepote prirode, a delom zbog izuzetno pogodnog položaja. Jezero se nalazi na desnoj obali Dunava i nekada je bio njegov rukavac, da bi kasnije dvema branama bio pregrađen čime je nastalo Srebrno jezero.

Jezero se zove Srebrno jer u poslepodnevnim satima, kada zađe sunce, iskrice srebrne boje prekriju vodu pa jezero dobije srebrnu boju. Srebrno jezero je jedno od većih, dužine čak 14 kilometara i dubine oko 8 metara, pa je idealno mesto za godišnji odmor, plivanje, pecanje ili druženje u prirodi.

Zahvaljujući Silver lake resortu danas ovo jezero postaje sve popularnije, a zahvaljujući velikom broju apartmana, soba, hotela, sportskih terena, akva-parka, bazena i drugih sadržaja, zasluženo se nalazi na listi jezera za odmor u Srbiji.

Srebrno jezero se nalazi na oko sat i po vožnje od Beograda.

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Zlatarsko jezero

Zlatarsko jezero je veštačko jezero, nalazi se u zapadnoj Srbiji, kod Nove Varoši, na oko 3 i po sata vožnje od Beograda.

Jezero je jedno od većih u Srbiji, nastalo je šezdesetih godina prošlog veka pregrađivanjem Uvca branom elektrane visoke 83 metra, ujedno i najvećom zemljanom branom izgrađenoj u Evropi.

Poseban doživljaj na Zlatarskom jezeru za goste je vožnja čamcem i razgledanje izvanrednih prirodnih predela u okolini. Jezero je omiljeno izletište mladih ovog dela Srbije koji posebno tokom letnjih meseci ovde pronalaze spas od vrućine.

Perućac

Jezero Perućac je ujedno i turističko naselje na desnoj obali Drine, u zapadnoj Srbiji. Perućac je poznat po hidroelektrani Bajina Bašta, odnosno po jezeru koje je nastalo izgradnjom brane.

Na obali Perućca se nalazi nekoliko kafića i restorana, a izgrađena je i plaža sa bazenima za decu, tuševima i kabinama za presvlačenje.

Osim osveženja u jezeru tokom sezone koja traje od početka jula do kraja avgusta, jezero Perućac gosti posećuju i zbog ribolova, vožnje brodom, kanuom ili pedalinom i spuštanja čamcima niz Drinu.

Borsko jezero

Borsko jezero jedno je od poznatijih jezera poslednjih godina u Srbiji među građanima koji se odlučuju za letovanje u Srbiji. U pitanju je veštačko jezero, ali po svojim karakteristikama podseća na prirodno jer je izuzetno razuđeno i okruženo izvanrednom prirodom.

U okolini jezera nalaze se proplanci, pašnjaci, planina Crni vrh, kao i nekadašnja vulkanska kupa Tilva Njagra. Temperatura vode jezera tokom leta je oko 24 stepena, što je idealno za kupanje i osveženje.

Na obali jezera postoji veliki broj uređenih plaža – betonskih, kamenih i peščanih, kao i nekoliko restorana, kafića i hotela. Poseban užitak za goste Borskog jezera je vožnja čamcima po jezeru, kao i šetnja ili vožnja bicikla stazama izgrađenim oko celog jezera.

Vlasinsko jezero

Vlasinsko jezero je jezero u južnoj Srbiji i poznato je po plutajućim ostrvima, a uz to je i odlično mesto za miran odmor, daleko od gradske gužve. Na goste poseban utisak ostavljaju plutajuća ostrva od treseta, raštrkana po površini jezera, a čije se boje razlivaju od sive do tamno plave što oduševljava goste Vlasinskog jezera.

Ovo jezero posebno preporučujemo ukoliko tražite miran odmor, bez previše ljudi i u potpunom prirodnom okruženju.

Do Vlasinskog jezera se stiže za oko 4 sata vožnje od Beograda.

Zaovinsko jezero

Zaovinsko jezero se nalazi na Tari, u zapadnoj Srbiji, kod mesta Zaovine i po nastanku je veštačko jezero. U pitanju je jedno od dubljih jezera u Srbiji – dubina dostiže čak 110 metara. Jezero je od Beograda udaljeno oko 3 i po sata vožnje.

Zaovinsko jezero je poznato po prelepoj prirodi koja ga okružuje i takođe je jedna od destinacija koju preporučujemo ukoliko tražite miran odmor uz boravak u prirodi.

Palićko jezero

Palićko jezero je odlično poznata turistička destinacija u Srbiji i jedno od najposećenijih jezera u zemlji. Palić je lokacija koja, za razliku od većeg dela jezera u Srbiji, nudi i boravak u prirodi i dobar provod, restorane, kafiće i niz drugih sadržaja.

Ono što posebno preporučujemo za dodatni užitak na Paliću je da probate neko od odličnih vina iz palićkih vinograda, kao i da se opustite i uživate u sjajnim zalascima sunca na najvećem prirodnom jezeru u Srbiji.

Na Paliću ima brojnih lepih hotela za letovanje ili odmor na jezeru. Pogledajte preko pretrage ispod šta je dostupno u vašim datumima i rezervišite već sada online.

Bovansko jezero

Bovansko jezero se nalazi na oko 2 i po sata vožnje od Beograda, veštačko je jezero i dugačko oko osam kilometara, sa najvećom dubinom od oko 70 metara. Jezero se nalazi blizu Sokobanje, na oko sedam kilometara udaljenosti, pa ukoliko posećujete Bovansko jezero, možete obići i ovu poznatu banju.

Bovansko jezero je posebno pogodno za ribolovce, bogato je raznim vrstama ribe, a zbog vodosnabdevanja Aleksinca, na Bovanskom jezeru zabranjena je vožnja benzinskim čamcima.

Svakako, na obali jezera postoji nekoliko uređenih plaža, a voda jezera je idealna za rashlađivanje u toplim letnjim danima. Uz to, na Bovanskom jezeru možete uživati u veslanju, jedrenju, vožnji pedalina, a jedan od poznatijih događaja koji se na ovom jezeru organizuje je jedriličarska regata “Bovan” koja se održava svakog septembra.

Zavojsko jezero

Zavojsko jezero se nalazi kod Pirota i jedno je od najčistijih jezera u Srbiji. Jezero se nalazi blizu Stare planine, odakle i otapanjem snega dolazi voda za ovu akumulaciju, a Zavojsko jezero je poznato pre svega po šarolikom ribljem svetu. Zbog toga je ovo jezero jedno od omiljenih među ribolovcima, kao i među gostima koji traže mir i boravak u prirodi.

Belocrkvanska jezera

Belocrkvanska jezera su specifična po tome što su nastala iskopavanjem šljunka, zbog čega je voda jezera prozirno.