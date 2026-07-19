Sastojci:

10 crvenih paprika (rog ili babura)

4 čena belog luka

50 ml maslinovog ulja (ili suncokretovog ulja)

1 kašika sirćeta (po želji, može i vinsko ili jabukovo)

So po ukusu

Peršun (opciono, za dekoraciju)

Priprema:

Pečenje paprika

Operite paprike i osušite ih.

Pecite ih na roštilju, ringli ili u rerni na 220°C dok koža ne pocrni i ne nabubri sa svih strana. Ako koristite rernu, stavite ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 20-25 minuta, okrećući ih povremeno.

Parenje i ljuštenje

Kada su paprike pečene, stavite ih u kesu ili poklopljenu činiju i ostavite 10-15 minuta da se potpare – to će olakšati ljuštenje.

Oljuštite paprike i pažljivo im uklonite seme, ali ih ne perite kako ne bi izgubile aromu.

Priprema marinade

Iseckajte beli luk na tanke listiće ili ga sitno izrendajte.

U činiji pomešajte maslinovo ulje, sirće, beli luk i so.

Slaganje paprika

Paprike poređajte u činiju, a između svakog sloja dodajte malo marinade.

Na kraju ih blago pritisnite viljuškom kako bi se bolje natopile začinima.

Ostavite da odstoji

Pokrijte činiju i ostavite u frižideru najmanje 1 sat, a idealno preko noći – što duže stoje, to su ukusnije!

Služite i uživajte

Paprike možete poslužiti hladne ili na sobnoj temperaturi, uz parče domaćeg hleba, sir i čašu rakije!

Ovaj recept donosi autentičan ukus srpske kuhinje i podseća na porodične ručkove i miris pečene paprike u jesen. Prijatno!