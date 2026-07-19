Sastojci:
- 10 crvenih paprika (rog ili babura)
- 4 čena belog luka
- 50 ml maslinovog ulja (ili suncokretovog ulja)
- 1 kašika sirćeta (po želji, može i vinsko ili jabukovo)
- So po ukusu
- Peršun (opciono, za dekoraciju)
Priprema:
Pečenje paprika
Operite paprike i osušite ih.
Pecite ih na roštilju, ringli ili u rerni na 220°C dok koža ne pocrni i ne nabubri sa svih strana. Ako koristite rernu, stavite ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 20-25 minuta, okrećući ih povremeno.
Parenje i ljuštenje
Kada su paprike pečene, stavite ih u kesu ili poklopljenu činiju i ostavite 10-15 minuta da se potpare – to će olakšati ljuštenje.
Oljuštite paprike i pažljivo im uklonite seme, ali ih ne perite kako ne bi izgubile aromu.
Priprema marinade
Iseckajte beli luk na tanke listiće ili ga sitno izrendajte.
U činiji pomešajte maslinovo ulje, sirće, beli luk i so.
Slaganje paprika
Paprike poređajte u činiju, a između svakog sloja dodajte malo marinade.
Na kraju ih blago pritisnite viljuškom kako bi se bolje natopile začinima.
Ostavite da odstoji
Pokrijte činiju i ostavite u frižideru najmanje 1 sat, a idealno preko noći – što duže stoje, to su ukusnije!
Služite i uživajte
Paprike možete poslužiti hladne ili na sobnoj temperaturi, uz parče domaćeg hleba, sir i čašu rakije!
Ovaj recept donosi autentičan ukus srpske kuhinje i podseća na porodične ručkove i miris pečene paprike u jesen. Prijatno!
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