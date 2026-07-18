Iza poslednjeg boema 20. veka ostalo je mnogo pesama i priča. Mika Antić je živeo autentično i neponovljivo, a tako je i umro.

U knjizi “Sutradan posle detinjstva” Nemanje Rotara kojem je Mika Antić bio ujak, autor je zapisao i neverovatnu priču koja se dogodila neposredno nakon smrti velikog umetnika. Miroslav Antić bio je srpski pesnik i urednik. Pored književnosti bavio se scenografijom, slikarstvom, novinarstvom. Poznat je po svojim pesmama i televizijskim i filmskim scenarijima za dokumentarne filmove. Bio je veoma važan deo "crnog talasa" jugoslovenskog filma. Neka njegova filmska dela bila su zabranjena, a posebno film "Doručak sa đavolom". Pored pisanja pesama o Romima poznat je i po pesmama o Vojvodini i pesmama za mlade i dečjoj ljubavnoj poeziji. Njegova najpoznatija pesma je "Plavi čuperak".

Umro je 24. juna 1986. godine nakon duže bolesti. Umro u bašti svoje kuće u Ulici Mihaila Babinke u prelepom Novom Sadu. Istog dana kada je primio Avnojevsku nagradu. Oboleo je od raka vilice i hirurzi su mu odstranili deo jezika, a činjenicu da više ne može da govori pesnik je teško podneo.