Ako tikvice bujno rastu, imaju mnogo cvetova, ali plodova nema – problem je gotovo uvek isti. Biljka razvija samo muške cvetove. Mnogi baštovani tada prave grešku i čekaju da se situacija sama popravi, ali bez prave nege to se retko dešava.

Dobra vest je da postoji nekoliko jednostavnih i proverenih trikova koji mogu podstaći tikvice da počnu da rađaju. Uz pravilnu ishranu, uklanjanje viška muških cvetova i malo dodatne pažnje, biljka brzo može da se oporavi i počne da daje zdrave, ukusne plodove.

1. Idelana hrana sa plod tikvice

Nećete imati plodove na tikvicama ako ona ima samo muške cvetove, jer je ženski cvet budući plod. A ako biljna ima samo muške cvetove, znači da je pod stresom i nema dovoljno hrane.

Potrebno je pomešati samo 3 sastojka.

U jedna litar mlake vode dodajte supenu kašiku kvasca i šečera. Sve dobro promešajte da se rastope sastojci, a potom zalij biljku u korenu. Đubrivo od kvasca sadrži aminokiseline, auksin i vitamin B, koji ubrzava metabolizam biljke.

2. Skidanje muških cvetova