Ako tikvice bujno rastu, imaju mnogo cvetova, ali plodova nema – problem je gotovo uvek isti. Biljka razvija samo muške cvetove. Mnogi baštovani tada prave grešku i čekaju da se situacija sama popravi, ali bez prave nege to se retko dešava.
Dobra vest je da postoji nekoliko jednostavnih i proverenih trikova koji mogu podstaći tikvice da počnu da rađaju. Uz pravilnu ishranu, uklanjanje viška muških cvetova i malo dodatne pažnje, biljka brzo može da se oporavi i počne da daje zdrave, ukusne plodove.
1. Idelana hrana sa plod tikvice
Nećete imati plodove na tikvicama ako ona ima samo muške cvetove, jer je ženski cvet budući plod. A ako biljna ima samo muške cvetove, znači da je pod stresom i nema dovoljno hrane.
Potrebno je pomešati samo 3 sastojka.
U jedna litar mlake vode dodajte supenu kašiku kvasca i šečera. Sve dobro promešajte da se rastope sastojci, a potom zalij biljku u korenu. Đubrivo od kvasca sadrži aminokiseline, auksin i vitamin B, koji ubrzava metabolizam biljke.
2. Skidanje muških cvetova
Skinite sve muške cvetove, jer to stimuliše bilju da stvara nove - i muške, i ženske. Osim toga, muški cvetovi su jestivi, pa možete od njih spremiti ukusne obroke.
Kako razlikovati muške i ženske cvetove?
Muški cvetovi se pojavljuju prvi na biljci. Rastu na tankoj zelenoj peteljci. Unutra imaju samo jedan debeli prašnik (prašnik je deo sa polenom). Ovi cvetovi služe samo za oprašivanje i nakon cvetanja otpadaju.
Ženski cvetovi se pojavljuju malo kasnije. Imaju mali, nezreli plod tikvice odmah ispod latica. Unutra imaju tučak koji prima polen. Ako se ne opraše, ovaj mali plod će požuteti i otpasti.
3. Stavljanje pepela
Oko biljke stavite šaku pepela, jer sadrži minerale koji će nahraniti biljku.
4. Malčiranje
Na kraju malčirajte biljku oko korena da bi se biljka bolje ukorenila.
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