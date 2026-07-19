Šar-planina, ili kako je kraće nazivamo Šara, jedan je od 5 nacionalnih parkova Srbije za koji je proglašena 1986. godine. Šara se nalazi na samom jugu Srbije, na prostoru AP Kosovo i Metohija, na granici sa Makedonijom u dužini od 85 km.
Veruje se da je ime dobila zahvaljujući svojim šarenim pejzažima koji su najizraženiji kada je pod snežnim pokrivačem. Strme litice i uzdignuta stenovita područja ne dozvoljavaju da sneg ravnomerno prekrije planinu pa njene padine izdaleka izgledaju šareno. Ove „šare“ izbrazdali su moćni pokreti leda iz davnog ledenog doba ostavivši za sobom brojne tragove u reljefu kao što su cirkovi i glacijalna jezera.
Šar-planina se ubraja u vodom najbogatije planine Balkanskog poluostrva. Na svakom koraku se nailazi na hladne izvore i potoke, na visokoplaninske tresave, na divlje, uspenušale planinske rečice koje se preko kaskada, slapova i vodopada spuštaju u doline i ulivaju u dve najveće šarske reke – Prizrensku Bistricu i Lepenac.
Na Šar-planini živi 1.800 biljnih vrsta. Najznačajni su brojni tercijarni i glacijalni relikti i 339 balkanskih endemita od kojih su 18 lokalni endemiti, prisutni isključivo na ovom masivu: Achillea alexandriregis, Bornmullera dieckii, Dianthus scardicus, Crocus scardicus, Verbascum scardicolum, Cerastium neoscardicum, Potentilla doerfleri, Hieracium scardicolum i drugi.
Poput flore, i vegetaciju odlikuje nesvakidašnje bogatstvo. U nacionalnom parku je opisano 190 biljnih zajednica čiji karakter varira od mediteransko-submediteranskog u dolinama reka, do subarktičkog na najvišim vrhovima. Posebno su dragocene jedinstvene zajednice endemoreliktne srpske ramonde u krečnjačkim klisurama, šumske zajednice endemoreliktnih balkanskih borova munike (Pinus heldreichii), molike (Pinus peuce) i žbunaste zajednice gorske ruže (Rhododendron ferrugineum).
Još jedna stvar koja daje lični pečat ovoj planini i moja omiljena kada su u putanju vrednosti Šare jeste i pas rase šarplaninac koji je čuvar ove nacionalne lepote. Šarplaninac je ovčarski pas izuzetne inteligencije i fizičkih sposobnosti, korišćen za čuvanje stada, ali i kao zaštitnik od šumskih zveri. Sem što predstavlja autohtonu vrstu, on je lojalan i veran porodici sa kojom živi i neretki su slučajevi u kojima je spasavao vlasnike iz različitih rizičnih situacija.
Izdvajaju se 45 crkava i manastira podignutih u periodu od XII do XVI veka izgrađenih u vreme Nemanjića. Istorijsko nasleđe čine još i srednjovekovna utvrđenja, grobnice, isposnice.
Kako se navodi na stranici Turističkog vodiča Srbije, veliki deo objekata spaljen je tokom 1999. godine i još uvek nije obnovljen. Ipak, neki od objekata koji su na raspolaganju posetiocima jesu manastir Sv. Petra Koriškog, crkva Sv. Bogorodice, crkva Sv. Petke, manastir Sv. Trojice.
Takođe, moguće je posetiti ostatke Dušanovog grada i manastira Sv. Arhangeli, koji se nalaze u podnožju Šar-planine nadomak Prizrena, gde je bila Dušanova srednjovekovna prestonica.
Šar-planina predstavlja neiskorišćeni turistički potencijal. Ovome je doprinela politička situacija na Kosovu i Metohiji, te neulaganja u puteve, izgradnju ili obnovu postojeće infrastrukture za smeštaj posetilaca.
Šar-planina ima sve: bogat živi svet, netaknutu prirodu, kvalitetna skijališta- fali joj samo potpomaganje njenog potencijala.
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