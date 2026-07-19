Šar-planina, ili kako je kraće nazivamo Šara, jedan je od 5 nacionalnih parkova Srbije za koji je proglašena 1986. godine. Šara se nalazi na samom jugu Srbije, na prostoru AP Kosovo i Metohija, na granici sa Makedonijom u dužini od 85 km.

Šar-planina se ubraja u vodom najbogatije planine Balkanskog poluostrva. Na svakom koraku se nailazi na hladne izvore i potoke, na visokoplaninske tresave, na divlje, uspenušale planinske rečice koje se preko kaskada, slapova i vodopada spuštaju u doline i ulivaju u dve najveće šarske reke – Prizrensku Bistricu i Lepenac.

Još jedna stvar koja daje lični pečat ovoj planini i moja omiljena kada su u putanju vrednosti Šare jeste i pas rase šarplaninac koji je čuvar ove nacionalne lepote. Šarplaninac je ovčarski pas izuzetne inteligencije i fizičkih sposobnosti, korišćen za čuvanje stada, ali i kao zaštitnik od šumskih zveri. Sem što predstavlja autohtonu vrstu, on je lojalan i veran porodici sa kojom živi i neretki su slučajevi u kojima je spasavao vlasnike iz različitih rizičnih situacija.

Izdvajaju se 45 crkava i manastira podignutih u periodu od XII do XVI veka izgrađenih u vreme Nemanjića. Istorijsko nasleđe čine još i srednjovekovna utvrđenja, grobnice, isposnice.

Takođe, moguće je posetiti ostatke Dušanovog grada i manastira Sv. Arhangeli, koji se nalaze u podnožju Šar-planine nadomak Prizrena, gde je bila Dušanova srednjovekovna prestonica.

Šar-planina ima sve: bogat živi svet, netaknutu prirodu, kvalitetna skijališta- fali joj samo potpomaganje njenog potencijala.