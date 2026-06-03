Još uvek nedovoljno otkriven srpski turistički biser jeste planina Mučanj koja se nalazi na dvadesetak kilometara zapadno od Ivanjice. Ova planina sigurno je jedna od onih gde divlja, netaknuta priroda još uvek nije dala danak civilizaciji, ali i na kojoj se čuva daleka istorija.

„Prema legendi ime Mučanj ova planina je dobila po vrlo teškom i mučnom usponu Svetog Save na sam njen vrh. Kako narodna verovanja dalje govore, na mestu gde je odmarao nalazio se izvor vode, koji i danas tu postoji. U narodu je ta voda poznata kao lekovita, pa je ovo mesto često posećeno od strane vernika i putnika namernika“, kaže za RINU u Turističkoj organizaciji Ivanjice.

Sa planine Mučanj pruža se neverovatan pogled na skoro pola Srbije, a najveći vrh prostire se na 1534 metara nadmorske visine, koji je poznat i kao Jerinin grad. Uređene su pešačke staze, kao i vidikovac sa kog puca pogled na Ovčar, Češalj, Goliju, Jelicu i Gradinu.