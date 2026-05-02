Njegovi romani "Derviš i smrt" i "Tvrđava" su remek-dela jugoslovenske književnosti. Sa druge strane, njegova životna priča je sve samo ne obična. Univerzitetski profesor, scenarista, pisac i akademik zbog talenta koji je posedovao puno je ispaštao, a tek njegova ljubavna priča retko se može pročitati i u romanima.

Rođen je 26. aprila 1910. godine u Tuzli, u uglednoj muslimanskoj porodici. Njegovo poreklo i okruženje, kao i istorijsko-političke okolnosti tog vremena, značajno su oblikovali njegova interesovanja. Studirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je stekao temeljno obrazovanje koje je kasnije iskoristio u svom književnom stvaralaštvu.

Tokom Drugog svetskog rata, Selimović je bio aktivan u partizanskom pokretu, pridruživši se Narodnooslobodilačkoj borbi. Međutim, taj period njegovog života obeležen je dubokim ličnim traumama. Njegov rođeni brat je pogubljen od strane partizana zbog optužbi za krađu , što je Selimovića trajno obeležilo i inspirisalo mnoge moralne dileme koje je obrađivao u svojim kasnijim delima.

Meša Selimović je relativno kasno započeo svoju književnu karijeru, ali je brzo postao jedan od najpriznatijih pisaca u bivšoj Jugoslaviji. Njegova proza se odlikuje slojevitim promišljanjima o čoveku, njegovim unutrašnjim konfliktima, identitetu i društvenim pitanjima. Pored svojih romana, pisao je i eseje, pripovetke i kritike.

Njegovi likovi su često suočeni sa moralnim dilemama i unutrašnjim konfliktima, dok je atmosfera njegovih dela prožeta osećajem tuge, usamljenosti i besmisla. Njegovo pisanje je u velikoj meri bilo inspirisano egzistencijalističkom filosofijom, posebno delima Dostojevskog, Kafke i Sartra.

Kakva sramota ga je pratila do groba?

Meša je imao dva brata, Teufika i Šefkiju.