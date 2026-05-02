Život je posvetila veri, a sama je bila pravi primer ljubavi, srpljenja i saosećanja.

Za života su joj ljudi dolazili da zatraže pomoć da se izleče i svako ko je išao u njenu kuću, pamti jato golubica koji su se skupljali oko njenog doma. Matrona je pomagala svima, lečila ih i blagosiljala, bez novčane nadoknade.

Matrona je rođena 22. novembra 1881. godine u ruskom selu Sebino. Njeni roditelji bili su stari, pa su još pre njenog rođenja odlučili da će je ostaviti u prihvatilištu za decu. Ali, Matronina majka imala je upečatljiv san pred porođaj - sanjala je prelepu belu, ali slepu golubicu . Tada je odlučila da ne ostavi ćerku.

Matrona se rodila slepa. Ne samo da nije imala vid, već se rodila bez očnih jabučica. Njena majka je pričala kako su joj oči bile iste kao u one golubice koju je sanjala. Umesto očinjeg, devojčica je od rođenja imala spiritualni vid.

Takođe, pričalo se da je Matrona od rođenja imala ispupčenje na grudnoj kosti u obliku krsta, što su njeni roditelji smatrali kao znak sa neba.

Kada je napunila sedam godina, shvatila je kako može da upotrebi svoj dar za predviđanje i lečenje ljudi, a to su prvo primetili rođaci. Matrona je znala sve grehove bliskih ljudi, zločine koje su počinili, čak i misli, a da joj pritom ništa nisu pričali. Predviđala je opasnosti, prirodne i društvene katastrofe. Molitve svetoj Matroni Moskovskoj Postoji nekoliko molitava svetoj Matroni, za koje Rusi veruju da pomažu u najrazličitijim situacijama i problemima. Molitva svetoj Matroni za izlečenje Blagoslovena majko Matrono, čuj nas grešnike što ti se molimo, ti koja si slušala sve one koji pate celog života, sa verom i nadom u tebe čudesnu, molimo za pomoć. Nedostojni smo tvoje milosti, ali te molimo za saosećanje. Sažali se na nas, izleči nam bolesti, olakšaj iskušenja, pomozi da ponesemo svoj krst i podnesemo sve teškoće koje život nosi, i da u njima ne izgubimo veru u Boga. Čuvaj našu veru pravoslavnu do poslednjih dana naših. Pomozi da nakon zemaljskog života zaslužimo mesto u Carstvu nebeskom, slaveći milost i dobrotu Oca i Svetog trojstva, u ime oca i sina i svetoga duha, uvek i zauvek. Amin. Molitva svetoj Matroni za izbavljenje iz siromaštva U tebe verujem, sveta Matrono, i molim ti se za pomoć u teškim danima, tebi koja se zalažeš za pravične, a kažnjavaš grešnike. Očisti moju dušu od besa i pohlepe, i pomozi da imam dovoljno da porodicu i sebe prehranim.

Zahvaljujući njoj, mnogi ljudi su izlečeni od različitih bolesti. Dolazili su joj prvo iz njenog rodnog sela Sebino, a zatim i iz okolnih mesta. Postoje svedočenja da je uspela da izleči i nepokretne.

Matrona se nikada nije bavila magijom, vradžbinama, narodnom medicinom niti bilo čime sličnim. Sva njena moć dolazila je od Boga.Ona se molila za ljude. Smatrali su je ličnim Božjim slugom, i ona je pomoć tražila samo od Boga.

Verovala je da svi ljudski problemi dolaze od nedostatka vere i ljubavi prema Bogu. Govorila je da je nacija koja se odrekne duhovnosti automatski osuđena na propast.

Ostalo je zabeleženo jedno njeno predviđanje za prve decenije 21. veka (naše trenutno vreme), koje glasi:

"Biće puno žrtava. I bez rata će mnogi umreti. Ležaće na zemlji. Do zalaska sunca svi će ležati na zemlji, a kad sunce ponovo izađe, svet će biti sasvim drugačiji.