Stvoreno delom ljudskom rukom i delom višom silom, na 1.000 metara nadmorske visine i udaljeno 300 metara od magistralnog puta koji od Zlatibora vodi ka Novoj Varoši, smestilo se jedinstveno Tavničko jezero. Zbog svoje lepote i specifičnosti bilo je meta mnogih ljubitelja lepog kadra, pa su slike sa ovog lokaliteta obišle kako Srbiju, tako i svet.

- Predstavlja svojevrsnu granicu između Zlatibora i Zlatara i nalazi se na najvećom plininskom masivu Zlatibora poznatom pod imenom Muretnica. Nastanak jezera je poprilično neobičan, jer se pojavilo sasvim slučajno. Pre tridesetak godina ovde su vršene iskopavanja magnezita i nalazio se rudnik. Kad su ona završena u zemlji je ostala rupa a podzemne vode i planiski zlatiborski potoci su napunili ovaj prostor - rekla je Milica Popović iz TO Zlatar.

Okruženo pravim četinarskim gorostasima koji se u vodi ogledaju, jezero tokom čitave godine ima fenomenalnu tirkiznu boju, pa se na taj način stvaraju nestvarni prizori koji podsećaju na neke daleke destinacije. Podjednako je privalčno i leti i zimi. I dok se tokom vrelih dana posetioci kupaju, u hladnim mesecima Tavničko jezero bilo je pravi izazov za ronioce koji su odlučili da razbiju led i urone u njegove dubine.

- Do jezera je teži prilaz, ali svaki uloženi trud maksimalno se isplati. Okružuju ga okomite litice, a u njemu dozvoljeno kupanje. Planinska voda je veoma čista, kupačima pogoduje i to što nema talasa i voda je veoma topla. Zahvljajući društevnim mrežama može se primetiti da sve više ljudi zna za ovaj lokalite i dođu da provere da li je toliko lepo i uživo, ali još je lepše - kaže Popovićeva.

Jezero je skromnih dimenzija, širine 40 i dužine oko 70 metara, a najviša izmerena dubina je osam metara. Iako ne tako veliko, pravi je dragulj zlatiborsko-zlatarskog kraja. Tavničko jezero je udaljeno od centra Zlatibora oko 24 kilometra i nalazi se na teritoriji mesne zajednice Dragalica, koja pripada opštini Nova Varoš. Meštani su se potrudili da jezero bude i poribljeno, pa su neki primerci riba doneti čak i iz Vojvodine. Ipak, ribolov nije dozvoljen jer je broj riba u jezeru veoma mali.