Smešteno na obalama reke Drine i sa velikim turističkim i poljoprivrednim potencijalom selo Gvozdac kod Bajine Bašte poslednjih meseci dobija potpuno novi izgled i pravo je gradilište. Mašina angažovane na rekonstrukciji putne infrastrukture se ne gase, a radovi su ubačeni u petu brzinu. Domaćin Miloje Perišić izjavio je da je dugogodišnji problem meštana konačno počeo da se rešava zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom za javna ulaganja i lokalnom samoupravom.

- Ovaj problem imali smo godinama i bilo je neophodno da bude rešen. Sada smo konačno uspeli da pronađemo rešenje i izmestimo trasu puta, rekao je Perišić.

Ovaj domaćin, ali i ostali meštani kažu da su zadovoljni dinamikom izvođenja radova i kako očekuju da će oni uskoro biti i završeni.

- Nadamo se da će put biti završen u narednim danima i da ćemo i mi i meštani konačno moći da odahnemo. Deca će bezbedno moći da se igraju u svojim dvorištima, a saobraćaj će se odvijati nesmetano, bez problema koje smo do sada imali. Realizacija projekta protekla je bez problema u vezi sa imovinsko-pravnim odnosima, rekao je Perišić.

Kako sve to izgleda na licu mesta, i da li ono što je obećano se zaista i ispunjava danas je proverio i ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

- Ovde smo bili prvi put pre nekih četiri ili pet meseci. Razgovarali smo, dogovorili se da nešto uradimo i krenuli smo to da realizujemo. Obećao sam tim ljudima da ću, kada prođu izbori i kada završe svoje obaveze koje su tada imali, ponovo doći kod njih da razgovaramo i da vidimo da li smo održali reč i ispoštovali sve ono što smo dogovorili, rekao je za RINU Glišić.

Prema njegovim rečima, realizacija projekta zahtevala je dodatne pripreme zbog izmene trase puta.

- Obećali smo da će se ovaj put raditi i to obećanje ispunjavamo. Međutim, bilo je potrebno izmeštanje trase, što je zahtevalo više administrativnih procedura i dodatnih priprema. Danas se postavlja tampon i izvode se pripremni radovi, a očekujemo da u narednih deset dana počne asfaltiranje i da ova deonica bude završena, naveo je ministar.

On je dodao da će nakon završetka radova uslediti razgovori o nastavku ulaganja u putnu infrastrukturu u ovom selu.

- Dogovorićemo se sa meštanima i nastaviti da asfaltiramo nove kilometre puteva u Gvozdcu. Ovo neće biti moja poslednja poseta. Nastavićemo da se sastajemo, razgovaramo i dogovaramo, jer smatram da su komunikacija sa građanima i neposredan razgovor ključni deo odgovornosti svakoga ko obavlja javnu funkciju. Nastavljamo da radimo na poboljšanju uslova života u Bajinoj Bašti. Ispunjavamo obećanja data građanima i nastavljamo da gradimo, poručio je Glišić.