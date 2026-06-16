- Let na relaciji Kraljevo – Solun – Kraljevo u utorak 9. juna bio je prvi na ovogodišnjem uspostavljanju sezonskih linija na aerodromu “Morava” u Kraljevu. Ovaj let će se realizovati dva puta nedeljno, utorkom i subotom sve do 12. septembra, saopšteno je iz Aerodroma Srbije.

Od 14. juna na kraljevačkom aerodromu je dostupna i linija sa Tivtom, ona će saobraćati isto dva puta nedeljno, sredom i nedeljom sve do 13. septembra.

- Podsećamo da je tokom cele godine dostupan let do Istanbula. Putnici se o svim detaljima vezanim za red letenja i terminima letenja do željenih destinacija sa aerodroma u Kraljevu mogu informisati i na zvaničnom sajtu aerodroma, a preporuka putnicima je da za informacije oko cene karata posete sajt nacionalne kompanije koja realizuje željeni let, poručuju iz Aerodroma Srbije.