Svi smo se bar jednom zapitali kako dosadne muve i komarci uvek nađu put do naše dnevne sobe, a tajna je u jednoj stvari koju svesno držimo na prozorskoj dasci.

Da li vam se ovo ikada desilo?

Ako svako jutro ostavljate određene predmete na udaru sunca, nesvesno šaljete otvoren poziv ovim insektima da vam naprave pakao od života.

Fatalna greška sa saksijama koju ponavljate svakog jutra

Najveći magnet za insekte na vašem prozoru jesu saksije sa cvećem koje previše zalivate.

Višak vode koji ostane u tacnama saksija postaje glavno leglo gde se komarci razmnožavaju brzinom svetlosti.

Junsko sunce u kombinaciji sa stajaćom vodom stvara tropski raj za polaganje jajašaca.

„Dovoljno je samo nekoliko mililitara vode u dnu saksije da za dva dana dobijete ceo roj u spavaćoj sobi.“

Voće na kuhinjskom prozoru je najgori izbor u junu

Držanje korpe sa zrelim breskvama ili bananama tik uz prozor privući će insekte u roku od deset minuta.

Miris voća koje sazreva na junskoj vrućini širi se stotinama metara unaokolo.

Ovi nametnici osete taj slatkasti miris kroz najmanju pukotinu na mreži i odmah kreću u juriš.

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Tri koraka koja rešavaju problem pre nego što legnete da spavate

Rešenje je zapravo potpuno besplatno i zahteva samo promenu dve navike:

Brišite tacne saksija suvom krpom odmah nakon svakog zalivanja biljaka.

suvom krpom odmah nakon svakog zalivanja biljaka. Sve voće i ostatke hrane sa radne površine sklonite u frižider ili zatvorene posude.

sa radne površine sklonite u frižider ili zatvorene posude. Kantu za smeće obavezno perite sirćetom jednom nedeljno jer miris truljenja privlači muve više od svega.

SAVET: Stavite par kapi ulja od lavande ili mente na običan tufer i stavite ga u sam ugao prozora. Insekti organski ne podnose ove intenzivne mirise, pa će vaš dom zaobilaziti u širokom luku, a kuća će vam mirisati predivno.

Kako prirodno uništiti komarce u kući preko noći?

Ako ne želite da udišete tešku hemiju i tablete iz aparata, isečeni limun u koji ste zaboli karanfilić završava sav posao.

Stavite ovu kombinaciju na sto pored kreveta ili direktno na prozorsku dasku.

Spavaćete potpuno mirno jer ovaj prirodni miris potpuno dezorijentiše i tera komarce.

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Zašto ima puno muva u stanu iako je sve čisto?

Muve najčešće privlači skrivena vlaga i mikroskopski ostaci hrane u sudoperi.

Često zaboravimo da slivnik u kuhinji krije masnoće koje ispuštaju miris koji mi ne osećamo, ali muve i te kako osete.

Sipajte kašiku sode bikarbone i malo sirćeta u slivnik svako veče kako biste neutralisali ove jake mirisne signale.

Od kojih biljaka muve i komarci beže?

Posadite bosiljak ili ruzmarin u male saksije i poređajte ih duž celog prozora.

Ove začinske biljke nisu samo ukras, već prirodni štit koji stvara nevidljivu barijeru za dosadne insekte.

Što je miris biljke jači na suncu, to je šansa da vam bilo šta uleti u kuću svedena na minimum.