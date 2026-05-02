Kuvanje pasulja često traje satima, a graške na kraju ostanu tvrde, raspadnute ili bez ukusa. Greška nije u sorti pasulja niti u dužini potapanja. Problem leži u jednom jedinom sastojku koji svi zaboravljaju da dodaju u vodu. Reč je o običnoj sodi bikarboni.

Zašto je soda bikarbona tajna za pasulj

Soda bikarbona menja pH vrednost vode i čini je blago alkalnom. U takvoj sredini ljuska zrna brže omekša, a skrob unutar pasulja ravnomerno upija vodu. Rezultat je pasulj koji se kuva i do trideset minuta brže, a zrno ostaje celo, mekano i rastresito.

Dovoljna je samo jedna kafena kašičica sode na dva litra vode. Više od toga može pokvariti ukus i dati metalni prizvuk. Ova mala doza radi posao, a vi ne morate da brinete o stomačnim tegobama koje pasulj često izaziva.

Kako pravilno potopiti pasulj pre kuvanja

Potapanje preko noći je obavezan korak ako želite mekan pasulj bez muke. U vodu za potapanje dodajte prstohvat sode i kašiku soli. Ujutru tu vodu prospite, isperite zrno i tek onda počnite sa kuvanjem u svežoj vodi.

Pasulj prelijte hladnom vodom u odnosu jedan prema tri

Dodajte kašičicu sode bikarbone

Ostavite najmanje osam sati, idealno preko noći

Procedite i isperite pre nove vode za kuvanje

Šta dodati u vodu za bržu pripremu pasulja

Najčešće greške koje upropaste mekan pasulj

Mnogi domaćini soljenje obavljaju na samom početku. To je najveća greška jer so steže ljusku i zrno ostaje žilavo. Sol uvek ide tek kada pasulj omekša, oko pola sata pre kraja kuvanja.

Druga zamka je tvrda voda iz česme. Ako u vašem kraju voda sadrži puno kamenca, kuvanje pasulja se otegne i do tri sata. Soda bikarbona ovde dolazi kao spas, jer neutralizuje minerale i omekšava vodu.

Treća greška je dolivanje hladne vode tokom kuvanja. Hladna voda zaustavlja proces, ljuska puca, a zrno postaje brašnjavo. Ako morate da dolijete, neka voda bude vrela.

Zaprška na kraju, a ne na početku

Tradicionalna srpska kuhinja zna da se zaprška dodaje tek kada je pasulj već skuvan. Aleva paprika u vrelo ulje, pa polako u lonac. Tako se aroma ne gubi, a boja ostaje bogata. Dodajte i list lovora, zrno bibera i češanj belog luka pred kraj. Time podižete ukus na sasvim novi nivo.

Da li soda bikarbona menja ukus pasulja

U maloj količini ne menja ukus, samo omekšava ljusku i ubrzava kuvanje. Prevelika doza može dati blago sapunast prizvuk.

Koliko dugo se kuva pasulj sa sodom bikarbonom

Uz prethodno potapanje i kašičicu sode, pasulj se kuva oko sat vremena. Bez sode kuvanje traje znatno duže.

Da li pasulj treba soliti na početku ili na kraju

So obavezno ide pred kraj kuvanja, kada je zrno već mekano. Ranije soljenje pravi tvrdu i žilavu ljusku.

Probajte ovaj postupak već za sledeći ručak i videćete razliku. Pasulj će biti mekan, rastresit i gotov mnogo brže, a kuća će mirisati onako kako ste pamtili iz detinjstva.

Najbrža priprema pasulja zahteva sodu bikarbonu u vodi za kuvanje, mekanu vodu i poklopljen lonac na umerenoj vatri. Ovaj trio skraćuje vreme kuvanja za trećinu i daje rastresit pasulj.