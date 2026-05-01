Stabilno vreme i prave prolećne temperature obeležile su prethodne dane, ali nas sada čeka promena vremena, a na planinama će padati i sneg. Prvomajske praznike provešćemo u jaknama.

Slobodan Sovilj, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, rekao je da nam sledi promena vremena, pad temperature od pet do šest stepeni i talas vlažnog vazduha koji će usloviti kišu, ali da nije reč o obilnim padavinama.

"Količine padavina koje se prognoziraju su između pet i 10 litara po kvadratnom metru na jugu Srbije, što nije velika količina. Mnoga mesta na jugoistoku Srbije ostaće bez kiše, a pad temperature biće za pet do šest stepeni, kaže Sovilj.

Sneg na planinama

Prema njegovim rečima, kiša će na planinama u noćnim satima preći u sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, ali će padavine sutra posle podne prestati, uz razvedravanje.

"Na visokim planinama temperature će biti oko nula stepeni, a u nižim predelima od 12 do 17 stepeni u četvrtak. Po pitanju temperatura, četvrtak i petak biće najsvežiji dani", navodi meteorolog.

Napominje, takođe, da nam se pravo prolećno vreme vraća od 3. maja, kada ćemo imati temperature više od 20 stepeni, a od početka naredne nedelje i do 25 stepeni širom Srbije, koje će se zadržati tokom prve dekade maja.

Sovilj, takođe, ukazuje da je za poljoprivrednike najvažnija pojava prizemnih mrazeva, koji će biti najrasprostranjeniji u petak, 1. maja, pri samom tlu, dok se u četvrtak i subotu očekuje njihova lokalna pojava.

Bez obilnih padavina tokom praznika

Govoreći o vremenskim prilikama tokom prvomajskih praznika, Sovilj kaže da padavina neće biti, ali se očekuje suvo i hladno vreme. U nižim predelima minimalna temperatura biće od nule do sedam stepeni, u Beogradu oko pet stepeni.

"Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska moguća je u istočnim, južnim i centralnim predelima, uz simboličnu količinu padavina. U Vojvodini, zapadnoj Srbiji i Beogradu bez padavina", ističe Sovilj.

Podseća, takođe, da smo u periodu kada postoji najveća mogućnost za padavine – u maju i junu ima najviše kiše u Srbiji, što je klimatska karakteristika našeg regiona.

"Hladan vazduh stigao nam je iz srednje Evrope, ali polje niskog vazdušnog pritiska, gde se prostire frontalna zona, nalazi se van našeg područja i ne uslovljava obilne padavine", kaže Sovilj.

Meteorolog, istovremeno, navodi da se tokom leta mogu očekivati visoke temperature, kao i prethodnih godina, jer smo, kako kaže, pod uticajem klimatskih promena koje donose znatno veći broj tropskih dana. Prema procenama RHMZ-a, očekuje nas i do 55 takvih dana.