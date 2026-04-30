Da li se pravilno krstite: Većina ljudi pravi istu grešku, a da toga nije svesna!

Krstimo se pre jela, pre puta, u crkvi, ponekad i bez jasne svesti zašto. Ruka pređe preko čela i grudi, brzo, usput, kao da završavamo obavezu. A upravo tu većina greši.

Još prvi hrišćani koristili su znak krsta kao nešto mnogo više od geste. Bio je to izraz vere, oslonac i način da se prizove zaštita. Radili su to svesno, polako i sa poštovanjem.

Pokret postaje brz, neprecizan, gotovo nervozan. Kao da želimo da ga "odradimo" što pre. Kada bi mnogi mogli da vide sebe sa strane, verovatno bi se iznenadili koliko taj čin izgleda prazno.

I tu dolazimo do suštine, problem nije u pokretu, već u odsustvu pažnje.

Priča koja objašnjava više nego pravila

Jedan primer koji se često prepričava dolazi iz svedočenja monaha, i nije tu da uplaši, već da pokaže razliku.

Čovek je jednom objasnio zašto se krsti polako i sa punom pažnjom.

Nevolja me naučila.

Ispričao je da se jedne noći, sam na putu, susreo sa nečim što ga je prestravilo. U strahu je počeo da se krsti, ali onako kako je bio navikao, brzo, neuredno, bez jasnog znaka.

Nije vredelo. Kao da se ništa ne dešava.

Tek kada se setio kako su ga učili, spojio prste, smirio pokret i izgovorio molitvu kako treba, strah je prestao.