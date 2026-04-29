Turska kafa je u mnogim domaćinstvima na Balkanu mnogo više od običnog napitka. Ona je deo svakodnevnog rituala i navike koja se prenosi generacijama. Ipak, iako je prisutna gotovo svuda, način njene pripreme često izaziva rasprave i podeljena mišljenja.

Na društvenim mrežama već dugo traju debate o tome kako se ovaj napitak pravilno sprema, a dodatnu pažnju izazvao je i jedan komentar iz Turske, zemlje porekla ovog tradicionalnog pića.

Različiti načini pripreme

Jedan od najčešćih saveta jeste da se mlevena kafa sipa u hladnu vodu, pa se sve zajedno lagano zagreva. Kada počne da se podiže, džezva se sklanja sa vatre, a postupak se ponavlja nekoliko puta pre nego što se napitak posluži.

Postoji i varijanta u kojoj se voda prvo zagreje do ključanja, pa se tek onda dodaje kafa. Nakon ponovnog zagrevanja i pojave pene, dodaje se šećer, a napitak je spreman za konzumaciju.

Tradicija trostrukog zagrevanja

Treći način podrazumeva da se voda, kafa i šećer stavljaju zajedno u džezvu. Mešavina se kuva dok ne počne da se podiže, zatim se skida sa vatre, pa se postupak ponavlja nekoliko puta.

Ova metoda se često smatra tradicionalnom, jer se veruje da višestruko zagrevanje doprinosi punijem ukusu i jačoj aromi kafe.

Jednostavno objašnjenje iz Turske

Ipak, prema objašnjenju jednog turskog kafedžije, priprema nije toliko komplikovana koliko se često predstavlja. On ističe da je najvažnije pravilno doziranje i lagana priprema na tihoj vatri.

Kako navodi, dovoljno je staviti dve kašičice kafe po šolji, promešati i zagrevati dok se ne pojave mehurići i kafa počne da se diže.

Ključ dobrog ukusa

Prema ovom objašnjenju, ključ dobrog ukusa nije u složenim koracima, već u strpljenju i pažljivom praćenju procesa. Kafa treba da se zagreva polako kako bi razvila punu aromu.

Kada se pravilno skine sa vatre u pravom trenutku, dobija se napitak koji ne zahteva dodatne trikove, već samo osnovno poštovanje tradicionalnog načina pripreme.