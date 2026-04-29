Poslednja adresa na kojoj je boravila jeste prizemna kućica sa malom baštom, i „dvorišnim zvonom uvijenom u krpu" na Topčiderskom brdu u Beogradu.

Najznačajnija dela Poznata po knjizi „Pisma iz Norveške“ i zbirci eseja „Zapisi“. Bila je prva žena član Srpske akademije nauka i umetnosti. Njena proza se odlikuje intelektualnim stilom, filozofskim promišljanjima i društvenim komentarima.

Nije bila deo skandala, ali se njen asketski život i nezavisnost nisu uklapali u tadašnje patrijarhalne norme.

Začetnica je informatike u Jugoslaviji. Član je Mense, sa koeficijentom inteligencije (IQ) većim od 156. Naučila je nekoliko hiljada ljudi da koriste kompjuter.

Kao ćerka Miše Levija, diplomate i delegata u Ujedinjenim nacijama koji otvara prvu ambasadu Jugoslavije u Japanu, upoznaje rano različite kulture i običaje. Od majke Švajcarkinje, od ranog detinjstva uči se redu i radu što prenosi na sve aktivnosti u svom životu.

Kao jedan od prvih programera, u Jugoslaviji je pokrenula brojne promene. Dama ispred svog vremena, sada na pragu devete decenije i dalje sve ostavlja bez daha! Vesla, trči, prliva, skija, kliza i u svom telu se fenomenalno oseća. Govori nekoliko jezika i uči novi, a pomno prati i šta se dešava u svetu kompjutera.

- Jutro započinjem tako što se istuširam hladnom vodom. Svakog dana imam neku fizičku aktivnost. I meni se dešava da me mrzi da se pomerim sa stolice nekada, a li znam sebi da kačem: "Hop!". Neverovatno sam disciplinovana i ne osećam da sam fizički ostarila! Moja ishrana se zasniva na presom voću i povrću, ribi i kozjim mlečnim proizvodima.

Nedavno se vratila i muzici, a uči i španski jezik.

- Svakoga dana prođem španski jezi i ponovo sam počela da sviram. Davno sam završila neku muzičku školu o svirala klavir, sada sam sebi kupila klavijature - rekla je Mara u jednoj emisiji.

Obrazovanje i karijera

Kao programer se zaposilila 1968. godine, odmah posle diplomiranja.

- Kada sam izabrala da studiram matematiku nisam razmišljala o svom budućem zanimanju. Ona mi je tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja bila laka i zabavna, pa je to bio moj motiv za izbor fakulteta. O kompjuterima tada nisam znala skoro ništa - rekla je Mara za "Novosti".

Izbor smera za programiranje i računske mašine bio je po savetu moje majke, koja je, takođe, bila odličan matematičar i veoma dobro informisana.

- Sve je bilo novo, brzo se razvijalo i menjalo, moralo je stalno da se uči. Pošto sam bila među prvima koji su se u Beogradu bavili ovim poslom, nisam imala mnogo koga da pitam za savet kada se pojavi neki problem. Svi smo bili početnici. Da bih naučila ono što treba pohađala sam mnoge kurseve i radionice u Francuskoj, Engleskoj i Americi. Kao stipendista francuske vlade bila sam na specijalizaciji na postdiplomskim studijama u Francuskoj. Posle toga sam ja mogla drugima da pomognem i da ih podučavam - kaže ova diplomirana matematičarka za "Novosti".