Zašto skidamo kapu iz poštovanja?

Bez obzira da li nosite šešir, kačket ili zimsku kapu zbog stila, statusa ili zaklona od vremenskih uslova, treba imati na umu da dolaze sa tihim kodeksom ponašanja – onim koji se razvijao vekovima, ali je i danas relevantan.

Bonton šešira ima korene u viteštvu, društvenim običajima i poštovanju, slično naočarima za sunce u situacijama da vam nije neophodan ga možete odložiti, naročito u pojedinim situacijama koje ćemo dalje u tekstu obrazložiti.

U prošlosti, spuštanje ili skidanje šešira bio je znak poštovanja, časti ili poniznosti. Vremenom su se ovi običaji razvili u neformalna pravila – od kojih mnoga i dalje upravljaju time kako i kada nosimo šešire u modernim okruženjima. Iako neka od ovih pravila mogu delovati zastarelo, ona i dalje utiču na to kako se šeširi danas doživljavaju.

Mesta koja zahtevaju da muškarci skinu kapu

Tradicionalno, šešire treba skidati u zatvorenom prostoru, posebno u nečijem domu, restoranu ili na radnom mestu, nažalost to je učenje koje se izgubilo tokom decenija. Ovo posebno važi za muškarce, iako očekivanja mogu varirati u zavisnosti od konteksta i stila.

U slučaju da ste u javnom prostoru kao što je železnička stanica, tržni centar ili hodnik sve je u redu i nije problem zadržati glavu pokrivenu. Međutim, recimo u školi i na času to nije nikako prihvatljivo, a ni dan danas se pravilo nije promenilo.

Uobičajeno je skinuti šešir tokom nacionalnih himni, događaja podizanja zastave i komemorativnih službi kao gest poštovanja.

Zatim, većina verskih objekata očekuje od muškaraca da skinu kape, dok neke tradicije, uključujući judaizam i sikhizam, zahtevaju da glava bude pokrivena. Uvek je najbolje poštovati običaje prostora u kojem se nalazite. Tokom obreda poput sahrana je naročito važno otkriti glavu u znak poštovanja prema mestu i preminulom.

Istorijski gledano, naginjanje šešira ili kratko skidanje kape prilikom pozdravljanja nekoga - posebno žene ili nekoga od autoriteta - smatralo se znakom ljubaznosti. Danas, blagi dodir oboda ili jednostavno klimanje glavom nosi istu tu ljubaznu nameru.

Za žene i decu su pravila malo drugačija

Tradicionalno, ženama je bilo dozvoljeno da nose šešire i kape u zatvorenom prostoru, uključujući verske prostore ili formalne prilike kao što su venčanja. Uz to rečeno, veliki deo ovog bontona evoluirao je iz starijih društvenih normi koje ne odražavaju uvek današnje vrednosti, tako da je za većinu modernih nosilaca to jednostavno pitanje ličnog stila i konteksta. Ne treba zloupotrebljavati ovu slobodu, shodno tome kačketi se mogu smatrati nepoštovanjem prostora i treba ih skinuti u ovim prilikama, zaista ne idu uz mesto ni sa estetske strane.

Vernice će se odlučiti za opciju koja im pokriva glavu u znak skromnosti i poniznosti, a ovaj običaj ne važi za decu koju nema potrebe pokrivati, ali ih treba učiti razlozima za ovu praksu.

U svakodnevnom životu, bonton šešira je postao opušteniji, ali osećaj prilike i dalje važi. Skidanje šešira u nečijem domu ili tokom formalnog događaja nije praćenje zastarelih pravila - već priznavanje trenutka i pokazivanje obzira prema onima oko vas. U suprotnom mogu pomisliti da imate suviše visoko mišljenje o sebi i da želite da se izvojite.

Ako ste u šetnji, kupovini ili pijete kafu, sasvim je prihvatljivo da nosite šešir. Mnogi moderni stilovi šešira su dizajnirani da se udobno nose tokom celog dana.

Tradicionalnije pravilo koje i dalje važi u mnogim krugovima je da skinete šešir za trpezarijskim stolom, posebno u formalnim restoranima ili privatnim kućama. U kafićima i ležernim mestima postoji veća fleksibilnost, ali nikada ne škodi biti svestan okruženja.

LJudi često odbijaju da skidaju kape u zatvorenom prostoru zbog pomaka ka ležernoj kulturi koja ignoriše tradicionalni bonton, ova promena ide u korist praktičnosti i udobnosti. Međutim, bonton nošenja šešira nije o tome da budete kruti ili zaglavljeni u prošlosti. Radi se o razumevanju društvenih znakova i korišćenju zdrave procene.

Na kraju krajeva, nije važno samo kada da skinete kapu - već kako je i nosite.

