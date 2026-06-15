Iako je kupovina mesa u velikim trgovinskim lancima za mnoge najbrža i najjeftinija opcija, profesionalni mesari upozoravaju da ušteda često dolazi na uštrb kvaliteta i zdravlja. Glavna razlika leži u pažnji posvećenoj detaljima – dok supermarketi jure niske cene, specijalizovane mesnice prioritet daju poreklu životinja i stručnoj obradi.

Stručnjaci ističu pet specifičnih kategorija proizvoda koje bi uvek trebalo kupovati kod proverenog mesara:

1. Mleveno meso: Rizik od kontaminacije

Mnogi kupuju mlevenu junetinu ili piletinu u supermarketima jer je praktična, ali mesari upozoravaju da ovi proizvodi često dolaze iz ogromnih pogona za preradu gde je rizik od kontaminacije znatno veći.

U supermarketima se često koristi mešavina ostataka različitih delova mesa, dok u mesarama sami melju vrhunske komade mišića, čime kontrolišu i kvalitet i udeo masnoće.

2. "Sveža" riba i plodovi mora

Postoji zlatno pravilo: ako prodavnica nije udaljena najviše 20 minuta vožnje od obale, "sveža" riba na ledu verovatno nije onakva kakvom se predstavlja.

Stručnjaci savetuju da je u takvim slučajevima uvek pametnije kupiti smrznute plodove mora, jer se oni zaleđuju odmah nakon ulova na brodu, čime se čuva svežina.

3. Odležana govedina (Aged Beef)

Ljubitelji bifteka treba da znaju razliku između "suvog" i "mokrog" odležavanja. Supermarketi se oslanjaju na mokro odležavanje u ambalaži, gde vlaga ne može da izađe, pa meso pri pečenju može postati žilavo.

S druge strane, lokalne mesare koriste tradicionalnu metodu sušenja celih komada na kostima, što mesu daje intenzivniji ukus i mekšu teksturu.

4. Meso sa kostima

Iako kosti daju bolji ukus jelima, meso uz kost se u supermarketima brže kvari zbog neadekvatnog hlađenja i dužeg stajanja na policama. To može dovesti do pojave kiselog mirisa i sluzave teksture usled razmnožavanja bakterija, što je u malim mesarama koje svakodnevno obnavljaju zalihe svedeno na minimum.

5. Paštete, iznutrice i delikatesi

Priprema domaćih pašteta i obrada iznutrica poput džigerice ili brizli zahteva stručno znanje i posebnu opremu. U supermarketima ovi proizvodi često dugo stoje u zamrzivačima, dok ih u specijalizovanim radnjama možete pronaći sveže i pripremljene po proverenim recepturama.

Da li se veća cena isplati?

Iako je meso u specijalizovanim mesarama često skuplje, stručnjaci smatraju da cena opravdava trud oko pronalaženja farmi koje vode računa o dobrobiti životinja i kvalitetu zemljišta.

Na kraju, kupac dobija ukusniji i nutritivno bogatiji proizvod koji je prošao kroz ruke obučenog zanatlije.