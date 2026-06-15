Zbog izvođenja radova, za saobraćaj je privremeno zatvorena zaustavna saobraćajna traka, dok se vozila kreću voznom i preticajnom trakom.

Iz „Puteva Srbije“ navode da su radovi obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, te apeluju na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju postavljenu signalizaciju.

Nadležni ističu da se saobraćaj na ovoj deonici odvija bez obustava, ali uz izmenjen režim kretanja u zoni radova. Radovi su deo redovnog održavanja putne infrastrukture na auto-putu „Miloš Veliki“.