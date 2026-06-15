

Ova prestižna sportska manifestacija okupiće više od 1.200 učenika, trenera, profesora i članova delegacija iz preko 30 zemalja sa svih kontinenata.

Prvenstvo organizuju Savez za školski sport Srbije i Međunarodna federacija za školski sport (ISF), a Srbija će još jednom imati priliku da potvrdi svoj ugled uspešnog domaćina velikih međunarodnih sportskih takmičenja.

Tokom deset dana nadmetanja, mladi košarkaši i košarkašice takmičiće se na terenima u Zlatiboru, Užicu, Čajetini, Požegi i Novoj Varoši, boreći se za titulu svetskog školskog šampiona. Pored sportskih izazova, učesnici će imati priliku da upoznaju vršnjake iz različitih delova sveta, razmene iskustva i promovišu vrednosti prijateljstva, poštovanja i fer-pleja.

Svečano otvaranje prvenstva zakazano je za 14. jun u 20 časova na Kraljevom trgu na Zlatiboru. Prisutnima će se obratiti predsednik Saveza za školski sport Srbije Željko Tanasković, državni sekretar u Ministarstvu sporta Ratko Nikolić i predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović.

Poseban događaj tokom prvenstva biće „Veče nacija“, koje će biti održano 17. juna na Kraljevom trgu. Učesnici će tom prilikom predstaviti kulturu, tradiciju i običaje svojih zemalja, pretvarajući Zlatibor u jedinstvenu pozornicu susreta različitih naroda i kultura.

Finalni mečevi igraće se 21. juna, kada će najboljim ekipama biti uručene medalje i priznanja, a potom će uslediti i svečana ceremonija zatvaranja prvenstva u prisustvu predstavnika Međunarodne federacije za školski sport.

Dolazak više od hiljadu mladih sportista i članova delegacija iz celog sveta dodatno će potvrditi značaj Zlatibora kao jednog od najvažnijih centara sportskog turizma u Srbiji i regionu.