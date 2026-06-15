Opština Bajina Bašta ove godine je domaćin tradicionalnih Međuopštinskih sportskih igara, a da bi na stotine učesnika iz Srbije i regiona dočekala baš kako dolikuje ministar za javna ulaganja Darko Glišić, predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić i predstavnik izvođača radova Nikola Malbaša potpisali su ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji fudbalskog terena, atletske staze, sanaciji tribina i ograde stadiona u okviru Sportsko-rekreativnog centra “Braća Milutinović” u Bajinoj Bašti. U sportsku infrastrukturu u Bajinoj Bašti ulaže se 200 miliona dinara kako bi se obezbedili uslovi za održavanje sportskih takmičenja i treninga na najvišem nivou. Ministar Glišić danas je i lično posetio ovu opštinu.

- Želeli smo da ovom posetom pokažemo koliko nam je stalo da radovi se kvalitetno izvode i da se što pre završe, jer nas početkom jula očekuje jedan veliki događaj — Međuopštinske omladinske sportske igre. One će privući veliki broj ljudi, a predstavnike će imati više od 30 opština i gradova. Naša želja je da Bajina Bašta dostojno reprezentuje Srbiju, jer je reč o regionalnom događaju na koji će doći i ljudi iz susednih država. Zaista nam je važno da sve protekne u najboljem mogućem redu. Zbog toga želimo da ispratimo ceo proces — od početka radova, tokom izvođenja, pa sve do završetka i trenutka kada objekat možemo da predamo opštini Bajina Bašta. Tada će oni ponovo moći da budu dobri domaćini i da na uspešan način organizuju ove igre, rekao je Glišić za RINU.

On dodaje da su radovi počeli dan ili dva nakon potpisivanja ugovora, jer je jako kratak vremenski rok do kog moraju biti završeni.

- Danas smo pogledali šta je prvo krenulo da se radi, od tribina pa nadalje. Pratićemo svakog dana da dinamika bude ubrzana, jer nemamo mnogo vremena. Igre počinju 8. jula, tako da imamo oko tri nedelje efektivnog rada. Nadam se da ćemo uspeti da završimo posao koji će, rekao bih, promeniti lice Bajine Bašte. Grad će dobiti lepši i komforniji sportski objekat, fudbalski klub Sloga moći će da se vrati kući i da igra na svom terenu, tamo gde i treba da bude. Atletski deo će takođe biti u potpunosti renoviran, ali će možda biti završen nešto posle ovog roka, jer građevinski standardi za tartan podlogu zahtevaju više vremena. Kada se postavi nova podloga, mora da prođe određeni period da se ona u potpunosti osuši i slegne kako treba. Ono što struka kaže nećemo požurivati, ali sve što može da se ubrza i dobije bolju dinamiku, svakako ćemo podsticati, naglasio je Glišić.

Ministar je najavio je i nove, velike projekte koji će u narednom periodu biti realizovani u Bajinoj bašti.

- Suština posla koji obavlja predsednik opštine, a koji sam i ja obavljao 12 godina, jeste da nijedan dan ne prođe uzalud. Svaki dan koji ste potrošili, a niste pokušali nešto da uradite, jeste propuštena prilika koja se teško nadoknađuje. Važno je da svakog dana imate ideju, plan, da se trudite, nalazite rešenja i pokušavate da dođete do onoga što vam je neophodno za realizaciju. Obično su to finansijska sredstva, ali ako ljudi imaju jasan plan i ako su uporni da ga realizuju, na kraju se pronađe način da se to isfinansira. Država je pokazala da je ekonomski stabilna i jaka, iz meseca u mesec sve jača, poručio je Glišić.