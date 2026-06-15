U podnožju planine Ozren, nedaleko od Sokobanje, nalazi se vodopad koji osvaja na prvi pogled. Ripaljka je jedan od najpoznatijih i najstarijih zaštićenih prirodnih lokaliteta u zemlji - ovaj vodopad proglašen je spomenikom prirode još 1948. godine, što potvrđuju podaci Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Vodopad Ripaljka predstavlja kaskade koje se spuštaju niz stene u ukupnoj visini od oko 40 metara. Formira ga planinski potok Gradašnica, a karakterističan "rasuti" tok vode, koji se preliva preko više stepenika, dao mu je i ime – od glagola ripati, što u narodnom govoru označava prskanje, "skakanje" i razlivanje vode.

Ripaljka je kroz istoriju bila mnogo više od prirodne atrakcije. Još u 19. veku, kada je Sokobanja počela da se razvija kao banjsko lečilište, upravo su šetnje do vodopada preporučivane gostima kao deo oporavka. Svež planinski vazduh, kombinovan sa zvukom vode i borovom šumom, smatrao se prirodnom terapijom, što potvrđuju i zapisi o razvoju banjskog turizma u ovom kraju.

Do vodopada vodi uređena pešačka staza kroz šumu, duga oko kilometar i po. Put nije zahtevan, ali svaki korak polako menja ritam - gradska buka nestaje, a zamenjuje je tišina koju prekida samo voda. Leti je ovde prijatno hladnije nego u samoj banji, dok zimi Ripaljka dobija potpuno drugačiji izgled - kaskade se lede i pretvaraju u prirodne ledene skulpture.

Lokalna usmena tradicija beleži verovanje da voda Ripaljke "odnosi nemir". Upravo zato su ljudi decenijama dolazili ovde ne samo zbog lepote, već i zbog osećaja smirenja, što se i danas često ističe u turističkim vodičima Sokobanje. Ripaljka možda nije najviši ni najpoznatiji vodopad u regionu, ali ima ono što mnogi nemaju: kontinuitet - u prirodi, u priči i u doživljaju. I zato joj se ljudi vraćaju. Ne zbog spektakla, već zbog mira koji ostaje i kada odete.