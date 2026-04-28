Svi smo dosad pogrešno prali veš: Zbog ovoga vam zaudara odeća, a evo kako da pravilno operete stvari i rešite se muka
Svi smo dosad pogrešno prali veš: Zbog ovoga vam zaudara odeća, a evo kako da pravilno operete stvari i rešite se muka

Autor:  Teodora Tojagić

Donosimo vam najbolji način kako da se rešite lošeg mirisa na odeći nakon pranja u mašini, kao i kako je najbolje očistiti ukoliko se neprijatan miris ponavlja.

 

Da li vaša navodno "čista" odeća i dalje miriše pomalo čudno? Ukoliko je odgovor da, imate sreće. Profesionalka za čišćenje Linzi Krombi, kako se predstavlja na društvenim mrežama, nedavno je na Instagramu otkrila glavni razlog zašto vaša odeća ne izlazi sveža iz mašine – kao i savete kako da izvučete maksimum iz svog uređaja.

"Kada punite veš mašinu, ne biste smeli da je pretrpavate", rekla je Linzi.

"Uverite se da vaša ruka može lako da stane unutar mašine i da se postavi iznad odeće. Ukoliko je ne pretrpavate, osiguraćete da se vaša odeća dobro opere, da se fleke uklone i da time produžite vek trajanja mašine. Kada preopteretite veš mašinu, rizikujete da voda ne prodre kroz odeću u potpunosti, što može rezultirati time da se veš ne opere kako treba, fleke ostanu, a na odeći se zadrži ostatak deterdženta", kazala je Linzi, piše "Miror".

Mnogi gledaoci su pohvalili ovaj trik u komentarima, a mnogi su napisali da uvek slede Linzine savete. "Odličan savet", napisao je jedan korisnik. Drugi se složio, komentarišući: "Uvek se trudim da mogu da stavim ruku unutra… i da bubanj mogu lako da okrećem"; dok je treći dodao: "Uvek je bolje napuniti mašinu do kraja, ali potpuno si u pravu! Odeća ostane prljava ako je previše nabijena!"

Ako vaš veš i dalje ima ustajali miris, možda bi vredelo da temeljno očistite svoju veš mašinu. Linzi, poznata kao Kraljica čistoće, preporučuje da otvorite vrata mašine i poprskate ih, kao i gumeni deo, belim sirćetom kako biste uklonili nakupljenu prljavštinu. Zatim savetuje da direktno u bubanj dodate 500 g sode bikarbone i uključite ciklus pranja na najvišoj temperaturi. "Ako nakon ciklusa primetite ostatke, uključite brzi ciklus ispiranja", dodala je.

Za posebno prljavu veš mašinu, ili onu koja dugo nije čišćena, možda će vam biti potrebna dodatna pomoć. Linzi savetuje da sipate „oko 50 ml belog sirćeta u pregradu za deterdžent ili direktno u bubanj.“ „Voila! Vaša veš mašina je blistavo čista i spremna za nove ture veša,“ zaključila je stručnjakinja.

 

