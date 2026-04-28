Svi smo dosad pogrešno prali veš: Zbog ovoga vam zaudara odeća, a evo kako da pravilno operete stvari i rešite se muka

Da li vaša navodno "čista" odeća i dalje miriše pomalo čudno? Ukoliko je odgovor da, imate sreće. Profesionalka za čišćenje Linzi Krombi, kako se predstavlja na društvenim mrežama, nedavno je na Instagramu otkrila glavni razlog zašto vaša odeća ne izlazi sveža iz mašine – kao i savete kako da izvučete maksimum iz svog uređaja.

"Uverite se da vaša ruka može lako da stane unutar mašine i da se postavi iznad odeće. Ukoliko je ne pretrpavate, osiguraćete da se vaša odeća dobro opere, da se fleke uklone i da time produžite vek trajanja mašine. Kada preopteretite veš mašinu, rizikujete da voda ne prodre kroz odeću u potpunosti, što može rezultirati time da se veš ne opere kako treba, fleke ostanu, a na odeći se zadrži ostatak deterdženta", kazala je Linzi, piše "Miror".