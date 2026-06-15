Međutim, iza osmeha, uspeha i svega što je danas postigao krije se životna priča satkana od bola, gladi, odricanja i borbe kakvu malo ko može da zamisli. Dok ga danas ljudi vide kao uspešnog, obrazovanog i ostvarenog čoveka, nekada je bio dečak za kojeg su mnogi tvrdili da nikada neće uspeti. Odrastao je u teškim uslovima, suočavajući se sa siromaštvom, nerazumevanjem i porodičnim problemima koji su mogli da ga odvedu na potpuno pogrešan put.

Ipak, umesto da ga život slomi, sve prepreke pretvorio je u motivaciju. Umesto da uzvrati mržnjom, izabrao je oproštaj. Umesto da odustane, nastavio je da se bori. Danas, kada govori o svom detinjstvu, njegove reči nikoga ne ostavljaju ravnodušnim:

" Otac mi je bacao knjige kroz prozor, u šporet i govorio da nikada ništa od mene neće biti , da ne sanjam i da ne pokušavam, moj deda me tukao crevom za vodu, a moja majka je ustajala u 2 ili 3 ujutru, gladna i premorena, da zauzme mesto na pijaci i prodaje cveće i kalendare samo da bih ja imao šansu.

Ljudi, nisam imao da jedem, ponekad sam jeo jednom dnevno, a moja majka nije jela nikad, ne zato što nije imala, nego da bih ja imao, ponavljao sam razred i bio sam onaj za koga su govorili da neće uspeti, radio sam sve – mešao malter, pravio kafe, dodavao alat, bio na dnu, u kanalu, i bukvalno i životno, izbacivali su me iz kuće i da nije bilo moje tetke koja me je vraćala ne znam gde bih danas bio.

Ali znaš šta, oprostio sam i ocu i dedi jer nisam hteo da me njihova tama pojede, završio sam fakultet, osnovne i master studije sa prosekom 9,30 ne da bih njima dokazao nego sebi, da dete koje su lomili može da postane čovek koji gradi, i zapamti ovo – sine, ako želiš da vidiš čudo, budi čudo, jer težak život ne uništava čoveka, težak život stvara jake ljude, zato ako si danas gladan, ako si na dnu i nemaš podršku to ne znači da si slab nego da te život sprema za nešto veliko, i zato poruka za sve mlade – ne slušajte one koji vam govore da ne možete, ne slušajte one koji vas lome, ne odustajte kad je najteže, jer baš oni koji su imali najmanje postanu oni koji daju najviše, ustani, izdrži, postani čudo, jer tvoja priča tek počinje."