Malo šta može da promeni izgled dvorišta i istovremeno donese toliko koristi kao voćke. One nisu samo ukras vrta, već spoj lepote, hlada, mirisa i domaćih plodova koji tokom godine oplemenjuju svaki prostor. U proleće donose raskošne cvetove i prijatan miris, leti pružaju osveženje i hladovinu, dok u jesen nagrađuju trud bogatim i ukusnim plodovima.
Mnogi sanjaju o sopstvenom malom voćnjaku, ali često veruju da je za to potrebno mnogo prostora, iskustva i godina čekanja. Istina je znatno jednostavnija. Postoje voćke koje rastu relativno brzo, lako se prilagođavaju različitim uslovima i već nakon nekoliko sezona mogu dati prve ozbiljnije plodove. Uz pravilnu negu, dovoljno sunčeve svetlosti i kvalitetno zemljište, čak i manje dvorište ili terasa mogu postati prava zelena oaza.
Osim estetske vrednosti, voćke imaju i važnu ulogu u prirodnom ekosistemu. Privlače pčele i korisne insekte, poboljšavaju kvalitet vazduha i stvaraju prijatniji ambijent za boravak na otvorenom. Pojedine vrste mogu se same oprašivati, dok drugima pomažu insekti i vetar, pa vrt postaje mali, ali savršeno usklađen prirodni sistem.
Ako planirate da oplemenite dvorište ili započnete svoj mali voćnjak, ovo su neke od voćaka koje se izdvajaju po brzom rastu, lepom izgledu i bogatim plodovima.
Jabuka
Jabuka je jedna od najpopularnijih voćaka i često prvi izbor za porodična dvorišta. Raste srednje brzo, formira raskošnu krošnju i u proleće cveta nežnim belim ili ružičastim cvetovima.
Može dostići visinu od četiri do šest metara, a najbolje uspeva na sunčanim mestima i u dobro dreniranom zemljištu. Plodovi su izuzetno raznovrsni — mogu se jesti sveži, koristiti za kolače, pite, sokove ili zimnicu.
Uz redovno orezivanje i pravilnu negu, jabuka može decenijama donositi bogat rod.
Trešnja
Trešnja je voćka koja vrtu daje posebnu eleganciju. Tokom proleća prekrivena je belim cvetovima, dok leti donosi sočne i slatke plodove.
Najbolje uspeva na sunčanim položajima i u rastresitom zemljištu. Može narasti između šest i devet metara, pa joj je potrebno nešto više prostora.
Osim što daje ukusne plodove, trešnja je i izuzetno dekorativna, zbog čega je mnogi sade i kao ukrasno drvo.
Kruška
Kruška je poznata po dugovečnosti i otpornosti. U proleće cveta sitnim belim cvetovima, dok tokom leta i jeseni daje sočne plodove prijatnog ukusa.
Najviše joj prijaju sunčani položaji i plodno zemljište koje dobro propušta vodu. U zavisnosti od sorte, može dostići visinu od šest do dvanaest metara.
Plodovi kruške odlični su za svežu upotrebu, ali i za kompote, kolače i zimnicu.
Breskva
Breskva spada među voćke koje relativno brzo daju rod. Njeni nežni ružičasti cvetovi u proleće čine je jednom od najlepših voćaka u dvorištu.
Najbolje uspeva na toplim i osunčanim mestima, uz rastresito zemljište. Dostiže visinu između četiri i sedam metara.
Plodovi su sočni, aromatični i veoma cenjeni za svežu upotrebu, ali i za pripremu kolača, džemova i sokova.
Smokva
Smokva je poznata po otpornosti i jednostavnom održavanju. Veoma dobro podnosi visoke temperature i siromašnije zemljište.
Može narasti od tri do devet metara, a osim plodova, pruža i prijatan hlad tokom leta. Smokve se mogu jesti sveže ili sušene, a često se koriste i u pripremi slatkih i slanih jela.
Posebna prednost smokve je što pojedine sorte mogu same da se oprašuju.
Maslina
Maslina je simbol Mediterana i dugovečnosti. Ovo zimzeleno drvo raste sporije u početku, ali kasnije postaje veoma otporno i dugovečno.
Najviše joj odgovaraju sunčani položaji i dobro drenirano zemljište. Može dostići visinu od šest do devet metara.
Pored plodova od kojih se dobija ulje, maslina je cenjena i zbog dekorativnog izgleda i srebrnkastog lišća.
Kajsija
Kajsija je voćka koja rano cveta i brzo donosi plodove. Njeni ružičasto-beli cvetovi unose posebnu živost u vrt već početkom proleća.
Najbolje uspeva na toplim i sunčanim mestima. Dostiže visinu između četiri i sedam metara.
Plodovi su slatki i mirisni, idealni za džemove, kolače i razne poslastice.
Limun
Limun je odličan izbor za toplije krajeve ili uzgoj u velikim saksijama. Tokom cvetanja širi intenzivan citrusni miris, a plodovi su veoma korisni u svakodnevnoj ishrani.
Može narasti između tri i deset metara, a traži mnogo svetlosti i zaštitu od niskih temperatura.
Osim plodova, limun oplemenjuje prostor i svojim dekorativnim izgledom.
Kivi
Kivi je biljka penjačica koja uz odgovarajuću potporu može dati veoma bogat rod. Voli sunčane položaje ili blagu senku i zemljište koje dobro zadržava vlagu.
Plodovi su bogati vitaminima i vlaknima, a biljka brzo raste kada ima dovoljno prostora.
Za uspešan uzgoj važno je obezbediti čvrstu konstrukciju po kojoj će se širiti.
Malina
Malina je jedna od najzahvalnijih voćnih kultura za uzgoj u dvorištu. Raste brzo i već nakon kratkog vremena daje obilje plodova.
Najviše joj prijaju sunčani položaji i redovno zalivanje. Može se koristiti sveža, za džemove, sokove i razne deserte.
Uz pravilno orezivanje i zaštitu od štetočina, malina može godinama davati kvalitetan rod.
Voćnjak koji donosi više od plodova
Sadnja voćaka nije samo ulaganje u plodove, već i u kvalitet života. One stvaraju prijatniji prostor za odmor, privlače korisne insekte i povezuju ljude sa prirodom na način koji savremeni način života često potiskuje.
Uz malo strpljenja i pravilnu negu, čak i nekoliko stabala može potpuno promeniti izgled dvorišta i doneti osećaj zadovoljstva koji teško može da zameni bilo šta drugo.
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