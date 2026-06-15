U danima posta mnogi se vraćaju jednostavnim jelima koja su nekada bila nezaobilazan deo porodične trpeze. Jedno od njih je i vojvođanska popara. Skroman, ali izuzetno ukusan doručak koji se priprema od starog hleba, malo crnog luka i nekoliko osnovnih začina koje gotovo svaka kuhinja već ima.

Ovaj starinski recept dokaz je da nije potrebno mnogo namirnica da biste napravili topao i zasitan obrok. Popara se priprema za svega nekoliko minuta, a posebno prija uz kiselu salatu ili šolju toplog čaja, zbog čega je odličan izbor za jutra tokom posta.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: posno jelo

Porcije/Količina: 2–3 porcije

Vreme pripreme: 10 minuta

Vreme kuvanja: 10 minuta

Ukupno vreme pripreme: 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

250 g starog hleba

3 kašike ulja

1 mala glavica crnog luka

malo mlake vode

so po ukusu

aleva paprika po ukusu

Priprema:

1. korak: Pripremite luk

Sitno iseckajte crni luk, pa ga propržite na zagrejanom ulju dok ne postane staklast i blago zlatan. U galeriji ispod pogledajte kako da napravite najlakše posne krofne.

2. korak: Dodajte začine

Sklonite šerpu na trenutak sa jače vatre i umešajte alevu papriku kako bi razvila punu aromu, vodeći računa da ne zagori.

3. korak: Dodajte hleb

Stari hleb isecite na sitne kockice ili ga rukama izdrobite, pa ga ubacite u šerpu i kratko propržite zajedno sa lukom i začinima.

Bonus savet:

Za najbolji ukus koristite hleb star jedan do dva dana. Takav hleb će upiti tečnost bez raspadanja, pa će popara imati lepšu teksturu i zadržati sitne komadiće umesto da se pretvori u kašu.

4. korak: Nalijte vodom

Posolite po ukusu, dolijte malo mlake vode tek toliko da hleb upije tečnost, zatim poklopite i ostavite nekoliko minuta da se sve zajedno lagano ukuva.

5. korak: Poslužite

Kada popara postane mekana i lepo povezana, odmah je poslužite dok je još topla.

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