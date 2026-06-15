U danima posta mnogi se vraćaju jednostavnim jelima koja su nekada bila nezaobilazan deo porodične trpeze. Jedno od njih je i vojvođanska popara. Skroman, ali izuzetno ukusan doručak koji se priprema od starog hleba, malo crnog luka i nekoliko osnovnih začina koje gotovo svaka kuhinja već ima.
Ovaj starinski recept dokaz je da nije potrebno mnogo namirnica da biste napravili topao i zasitan obrok. Popara se priprema za svega nekoliko minuta, a posebno prija uz kiselu salatu ili šolju toplog čaja, zbog čega je odličan izbor za jutra tokom posta.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: posno jelo
Porcije/Količina: 2–3 porcije
Vreme pripreme: 10 minuta
Vreme kuvanja: 10 minuta
Ukupno vreme pripreme: 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
250 g starog hleba
3 kašike ulja
1 mala glavica crnog luka
malo mlake vode
so po ukusu
aleva paprika po ukusu
Priprema:
1. korak: Pripremite luk
Sitno iseckajte crni luk, pa ga propržite na zagrejanom ulju dok ne postane staklast i blago zlatan. U galeriji ispod pogledajte kako da napravite najlakše posne krofne.
2. korak: Dodajte začine
Sklonite šerpu na trenutak sa jače vatre i umešajte alevu papriku kako bi razvila punu aromu, vodeći računa da ne zagori.
3. korak: Dodajte hleb
Stari hleb isecite na sitne kockice ili ga rukama izdrobite, pa ga ubacite u šerpu i kratko propržite zajedno sa lukom i začinima.
Bonus savet:
Za najbolji ukus koristite hleb star jedan do dva dana. Takav hleb će upiti tečnost bez raspadanja, pa će popara imati lepšu teksturu i zadržati sitne komadiće umesto da se pretvori u kašu.
4. korak: Nalijte vodom
Posolite po ukusu, dolijte malo mlake vode tek toliko da hleb upije tečnost, zatim poklopite i ostavite nekoliko minuta da se sve zajedno lagano ukuva.
5. korak: Poslužite
Kada popara postane mekana i lepo povezana, odmah je poslužite dok je još topla.
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