Ako ste ljubitelj izvornih prirodnih lepota, što pre se uputite ka Kučajskim planinama i posetite vodopad Prskalo.

Samo okruženje vodopada je izuzetno mirno i lepo, utonulo u bujno zelenilo, daleko od bilo kakvih urbanih sadržaja. Levo od vodopada napravljen je drveni stočić sa klupicama, tako da je ovo mesto idealno i za kampovanje.

Obronci južnog Kučaja bogati su jednom od najneobičnijih atrakcija u Srbiji. Vodopad predstavlja neobičnu kombinaciju vode i stene, te proizvod najzanimjivijih prirodnih procesa. Prskalo se nalazi pored puta koji vodi od Resavice ka Čestobrodici, opština Despotovac, u dolini reke Nekudovo, čiji se izvor nalazi iznad vodopada.

Vodopad je visok 15 metara, a može se opisati kao visoki, kameni levak iz koga ističe slab mlaz vode. Ova atrakcija kupastog oblika nastala je od bigrenih naslaga koje je voda stvorila tokom godina svog delovanja. Vodopad se na svom početku sužava, da bi pri kraju dobio svoju najveću širinu.

U neposrednoj blizini, još 6 km uzvodno, nailazite na lovište Valkaluci smešteno u izuzetan prirodni ambijent mešovitih šuma i prostranih livada, tvoreći jedno od najživopisnijih prirodnih okruženja na prostoru Kučajskih planina.

Osobenost Prskala je vrelo sa malom količinom vode koja njim teče, čak i tokom proleća, kada dostiže svoj maksimum. I pored zadivljujuće lepote i položaja pokraj puta, pa i obeleženosti, Vodopad Prskalo je prilično nepoznat. Uz malo ulaganja i promocije ovaj prostor bi se pretvorio u jednu od najposećenijih atrakcija Srbije, te obavezan deo ture kroz istok zemlje.