Pohađala je "Višu devojačku školu" u Novom Sadu, školovala se i u Somboru. Ali se isticala među vršnjacima po književnosti i znanju jezika, a zbog toga bi je oni često i zadirkivala što je kasnije, velika književnica i zapisivala.

- U školskoj torbici, dolazeći kući, nalazila sam poruke podsmeha, svoje karikature i sve se svodilo na to da zabijam nos u knjigu i da se pravim važna. Ja nisam zabijala nos u knjigu, ali su mi oni oko mene pridavali važnost koju sama sebi nisam davala. Naprotiv, uvlačila sam se u sebe i bežala u poslednje redove, u najtamnije uglove. Osećala sam da smetam, da izazivam svojom željom za znanjem.

Matematiku i prirodne nauke diplomirala je 1892. godine na Pedagoškoj školi u Budimpešti.

Detinjstvo je provela u Rumi, Zemunu i Novom Sadu, a govorila je čak sedam jezika. Prateći put knjiga stiže do Berlina, gde je i doktorirala, ali rana smrt preostalih članova njene porodice totalno joj je preokrenula život.

Ona se zbog svog krhkog zdravlja još više osamila i povukla u sebe.

- Povučena sam i živim među knjigama, umela je da kaže.

Odnos sa Ivom Andrićem

Udavala se jednom, u Norveškoj, ali joj je suprug ubrzo preminuo, a poslednja kućica u kojoj je živela imala je malu baštu, i to na Topčiderskom brdu u Beogradu.

A neki kažu da naš jedini nobelovac Ivo Andrić bio predmet interesovanja velike Isidore Sekulić. Kaže se da se u zaostavštini našeg nobelovca nalazi i jedno Isidorino pismo i dve razglednice.

Isidora Sekulić je pomno pratila kako se predstavljaju ženski likovi, pa je tako prokomentarisala ženske likove u delima Ive Andrića:

- Primitivna, putena, jednolika žena je tu da bi je muškarac vijao, mamio, plašio, lovio i imao; ili da muškarcu pričini neko stradanje i tako krene u njemu pagano ili pravo junaštvo. Žene su sakrivene, sporedne, ispod života, i nisu ličnosti nego jedino pokretne snage.