Svaki baštovan zna koliko truda zahteva bogat rod paradajza, pogotovo kada se borite sa sušom i napornim štetočinama. Zaboravite na skupe i agresivne hemikalije, jer rešenje se već nalazi u vašoj kuhinji.

Jednostavan dodatak zemljištu može potpuno promeniti strukturu i zdravlje biljke. Ovaj trik sa običnom sodom bikarbonom menja kiselost tla i omogućava povrću da usvoji maksimum hranljivih materija.

Ako želite onaj obilan prinos paradajza o kojem svi vrtlari sanjaju, primenite sledeće korake.

Šta je tačno prah za bogat rod paradajza?

Glavni sastojak je obična soda bikarbona. Kada se pospe oko stabljike, ona blago snižava kiselost zemljišta. Ovo direktno utiče na formiranje krupnijih i slađih plodova, dok istovremeno drastično smanjuje rizik od truljenja i gljivičnih infekcija na biljci.

Kako soda bikarbona donosi više plodova

Kiselost zemljišta direktno određuje ukus i konačnu veličinu ploda. Kada nivo pH vrednosti padne prenisko, koren jako teško upija kalcijum i fosfor iz zemlje. Dodavanjem sode bikarbone zapravo stvarate savršeno okruženje za zdrav rast.

Pored uticaja na pH vrednost, ovaj prah deluje kao blagi zaštitni sloj protiv nepoželjnih posetilaca u povrtnjaku.

Insekti uglavnom izbegavaju sredine tretirane ovim prahom. Kada sadnica ne mora da se bori sa napastima, svu svoju snagu usmerava na cvetanje, što na kraju donosi znatno više plodova paradajza tokom leta.

Pravilna primena za mesnate plodove paradajza

Pospite samo jednu kafenu kašičicu ovog praha oko osnove svake biljke. Vodite računa da prah ne dotakne direktno lišće ili osetljivo stablo, jer može izazvati nepotrebne opekotine. Pravilno doziranje je osnova za kvalitetan rod paradajza tokom cele sezone. Biljke će vrlo brzo pokazati napredak kroz bujnije zeleno lišće i mnogo jače cvetove.

Nikada ne posipajte sodu bikarbonu svakodnevno. Dovoljno je uraditi ovo jednom u tri nedelje tokom faze intenzivnog cvetanja i formiranja plodova.

Da biste maksimalno iskoristili ovaj trik, pratite nekoliko osnovnih pravila prihrane:

Zemlja uvek mora biti dobro navlažena pre nanošenja praha.

Praškasti sloj nanesite na udaljenosti od oko pet centimetara od same stabljike.

Izbegavajte tretman tokom najtoplijeg dela dana pod direktnim suncem.

Pažljivo pratite boju lišća nedelju dana nakon svake primene.

Kada nanosite prah na vlažno tlo, on se ravnomerno rastvara i lagano spušta skroz do korenovog sistema. Ovo predstavlja proveren način za siguran uzgoj krupnog paradajza koji sigurno neće pucati tokom procesa zrenja.

Izbegnite ove greške i osigurajte bogat rod paradajza

Mnogi baštovani često preteraju sa količinom, slepo verujući da će više praha doneti brže i veće rezultate. Višak sode zapravo stvara veliku koncentraciju natrijuma u tlu. Takvo stanje blokira apsorpciju vode i trajno uništava vaš obilan prinos paradajza pre nego što berba uopšte krene.

Strogo se držite pravila jedne kašičice po sadnici.

Pratite pažljivo kako povrće reaguje nakon prvog tretmana. Ukoliko slučajno primetite da lišće dobija žućkastu nijansu, odmah obustavite dodavanje i snažno pojačajte zalivanje čistom vodom kako biste isprali višak soli.

Uz ovakvu rutinu, sigurno ćete dobiti onaj kvalitetan rod paradajza koji ste priželjkivali.

Sada kada znate kako da iskoristite ovaj vrlo jednostavan trik, ostaje samo da izađete u baštu.

Da li ste do sada već prihranjivali povrće sodom bikarbonom i gde ste pravili najveće greške u koracima?

(Krstarica)