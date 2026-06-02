Do njihovog doma vodi oko dva kilometra makadama, zbog čega je posebno otežan dolazak vozila Hitne pomoći, naročito tokom zimskih meseci kada sneg dodatno odseče ovo domaćinstvo od ostatka sveta.

- Nije lako, ali ja kao majka dok sam živa neću odustati da svojoj deci obezbedim što lakši život. Iskreno, najteže nam je zimi, jer niko neće da čisti put, a ni lekari ne dolaze. Mnogo je teško, kaže za RINU Milica Langović, koja uprkos godinama i svakodnevnim obavezama ne gubi nadu da će problem uskoro biti rešen.

Jedna od opcija o kojoj se razgovara jeste i eventualno preseljenje porodice bliže gradu, uz podršku Centra za socijalni rad. Međutim, kako navode nadležni, porodica za sada ne želi da napusti svoj dom i imanje u Babinama.

- Ovo je naš dom, naše ognjište i ne možemo da ga napustimo iako nam zbog lošeg puta nije lako. Imam veliku podršku od ćerke i unuka koji žive u Prijepolju, puno nam pomažu. Takođe, moje dobre komšije mi se takođe uvek nađu da pomognu, posebno u poslovima koje ja više zbog godinama ne mogu da radim, kaže Milica.

U lokalnoj samoupravi navode da je izgradnja pristupnog puta prioritet i da će radovi biti realizovani čim se završe administrativne procedure koje su usporene zbog neuspele javne nabavke