Srodstvo povezuje jednu porodicu, domaćinstvo ili bratstvo. Ono može biti krvno, duhovno ili putem svojte.

U krvno srodstvo spadaju svi članovi jedne porodice koji imaju zajedničkog pretka. Nekada je bilo za ponos znati nabrojati nekoliko kolena unazad imena svojih predaka, ali danas, nakon mnogih ratova i izbeglištva, mnogi ne znaju ni ime svojih baba i deda, a kamoli dalje.

Za svaku vrstu srodstva naš narod ima posebne nazive i to ponekad i nekoliko u zavisnosti od kraja.

Preci od 16. do 4. kolena

Beli orao – bela orlica (začetnici loze)

Sajkatav – sajkatava

Kurajber – kurajbera

Ožmikur- ožmikura

Parđupan – parđupana

Sudepač – sudepača

Sukurdol – sukurdova

Kurlebalo – kurlebala

Kurđup – kurđupa

Askurđel – askurđela

Kurđel – kurđela

Navrdeda – navrbaba

Preci od 4. do 1. kolena

Čukundeda- čukunbaba (paradedini i parababini roditelji)

Paraded – parababa (dedini i babini roditelji)

deda – baba (roditelji tvojih roditelja)

otac, tata, ćaća, babo – majka, mama, mati (tvoji roditelji)

Potomci

Sin i kći (naša deca)

Unuk i unuka (deca naše dece)

Praunuk i praunuka (deca naših unuka)

Čukununuk i čukununuka (deca naših praunuka - nazivaju se još i bele pčele)

Savremenici

Brat i sestra (deca istih roditelja)

Stric (brat tvog oca)

Strina (njegova žena)

Ujak (brat tvoje majke)

Ujna (njegova žena)

Tetka (očeva ili majčina sestra)

Tetak (njen muž)

Bratučed, bratučeda ili stričevići (deca tvojih stričeva)

Sinovac i sinovica ili bratanac, bratanica (deca tvoga brata)

Sestrić, sestičina ili nećak, nećaka (deca tvoje sestre)

Svojta (ženska loza ili tanka krv)

Udajom ili ženidbom stvara se novo srodstvo izmađu dve porodice. Iako one nisu krvno povezane, oni počinju međusobno da se svojataju, pa se tako članovi dve porodice koje su venčane međusobno zovu: prijatelju, prijo, prikane, prile, prijice. Ovo srodstvo naziva se još i tanka krv ili ženska loza.

Tazbina: predstavlja krvnu rodbinu tvoje žene.

Zet: mladoženja postaje zet celoj ženinioj familiji, nakon venčanja.

Snaja, snaša ili snaha postaje mlada nakon venčanja celoj mladoženjinoj familiji.

Tast, babo (ponegde i deda i čiča) je otac tvoje žene.

Tašta, punica (negde i mama ili baba) je majka tvoje žene.

Svekar (negde i tajo, babo, tata ili čiča) je muževljev otac.

Svekrva (naja, mama, nana ili strina) muževljeva majka.

Dever (bajo ili bata) je muževljev brat.

Zaova je muževljeva sestra.

Jetrve (neve ili neke): tvoja žena i žene tvoje braće jedna drugoj jetrve

Šurak (šogor u Vojvodini) je ženin brat.

Šurnjaja (šogorica) je njegova žena.

Svastika (svaja, svast) ženina sestra.

Pašanac ili pašenog su muževi dveju sestara jedan drugome.