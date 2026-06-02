Jun je ključni mesec za postavljanje temelja za buduće cvetanje ruža. Da bi kraljica bašte uživala u velikim pupoljcima, potrebno joj je pravilno đubrenje. Svetlana Samojlova, baštovanka sa 30 godina iskustva , blogerka i autorka, daje savet o tome koja đubriva pouzdano deluju i kada i kako ih primeniti .

Kada đubriti ruže: Kalendar za jun

Mnogi baštovani su zbunjeni kada tačno treba primeniti đubrivo kako bi izbegli nanošenje štete ili propuštanje pravog trenutka. Svetlana Samojlova preporučuje jasan redosled.

Prvo hranjenje treba obaviti odmah nakon prolećne rezidbe. To je obično krajem aprila ili početkom maja. Ali ako ste ga propustili, nije kasno. Drugo hranjenje treba obaviti dve do tri nedelje nakon prvog, idealno početkom do sredine juna. U ovom trenutku, ruže aktivno rastu izdanci i formiraju pupoljke. Za bujno cvetanje potrebni su im fosfor i kalijum. Treće hranjenje je nakon prvog talasa cvetanja. To je bliže kraju jula ili početkom avgusta, kako bi ruže ojačale za drugi talas cvetanja.

Kako pravilno hraniti ruže

Pre nego što počnete sa đubrenjem, potrebno je da korenima ruža omogućite pristup kiseoniku. Ako to niste uradili početkom maja, nije kasno. „Uzmite vile i iskopajte zemlju između grmova što je dublje moguće“, savetuje Svetlana Samojlova. „Ovo će osigurati da kiseonik dopre do korena, što će podstaći snažan rast i bujno cvetanje.“

Nakon bušenja zemlje, možete početi sa orezivanjem i đubrenjem. Samo pazite da ne pomešate redosled: prvo vazduh, pa đubrivo.