Ne radi se o tome koliko je nešto vredno – ljudi se prirodno teško odriču onoga što im mnogo znači – već o tome kako se ponašaju kada treba da podele nešto sa drugima ili da nekome pomognu.

Za neke ljude novac i zarada predstavljaju merilo društvenog statusa. Za druge, posebno za one koji su i sami prošli kroz finansijske teškoće, novac takođe može biti važan životni cilj, ali takvi ljudi često imaju više razumevanja za one koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji ili rade slabije plaćene poslove i zbog toga ih ne osuđuju.

Materijalne vrednosti i čovekov odnos prema njima mogu mnogo da otkriju o njegovom karakteru, pa čak i da pokažu njegovo pravo lice. Najčešće se kroz odnos prema novcu može uočiti sledeće:

Novac otkriva čovekove stvarne želje, ambicije, hirove, pa čak i pravac njegovog života i ličnosti.

Situacije povezane sa novcem pokazuju kako se neko ponaša i u finansijskim teškoćama i kada raspolaže velikim bogatstvom.