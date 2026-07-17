U životu srećemo razne ljude. Neki nam se dopadnu odmah, drugi ne baš, ali ponekad je teško proceniti sa kim vredi graditi odnos, a od koga je bolje držati se na distanci. Šta bi trebalo da zapamtimo kada želimo nekoga zaista da upoznamo? Evo nekoliko zanimljivih razmišljanja na tu temu.
Stav prema novcu i deljenju
Prava plemenitost čoveka često se vidi po tome kako se odnosi prema novcu i drugim vrednim stvarima, naročito kada treba nešto da podeli ili da se odrekne nečega što mu pripada.
Ne radi se o tome koliko je nešto vredno – ljudi se prirodno teško odriču onoga što im mnogo znači – već o tome kako se ponašaju kada treba da podele nešto sa drugima ili da nekome pomognu.
Za neke ljude novac i zarada predstavljaju merilo društvenog statusa. Za druge, posebno za one koji su i sami prošli kroz finansijske teškoće, novac takođe može biti važan životni cilj, ali takvi ljudi često imaju više razumevanja za one koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji ili rade slabije plaćene poslove i zbog toga ih ne osuđuju.
Materijalne vrednosti i čovekov odnos prema njima mogu mnogo da otkriju o njegovom karakteru, pa čak i da pokažu njegovo pravo lice. Najčešće se kroz odnos prema novcu može uočiti sledeće:
Novac otkriva čovekove stvarne želje, ambicije, hirove, pa čak i pravac njegovog života i ličnosti.
Situacije povezane sa novcem pokazuju kako se neko ponaša i u finansijskim teškoćama i kada raspolaže velikim bogatstvom.
Iz onoga što čovek govori o novcu može se mnogo zaključiti o njegovoj finansijskoj situaciji, ali još više o njegovom sistemu vrednosti.
Kada treba nešto da deli sa drugima, čovek često pokaže svoje pravo lice.
Istorija je puna primera u kojima je upravo novac – ili njegov nedostatak – postao uzrok ozbiljnih sukoba, razvoda, raskida prijateljstava i porodičnih razmirica.
Zato, ako želite da bolje upoznate nečiji karakter, obratite pažnju na to kako govori o novcu i kako se ponaša kada treba nešto da podeli ili nekome pomogne.
Stav prema prijateljstvu
U današnjem svetu čovekov odnos prema prijateljstvu i drugim ljudima često otkriva ko je on zaista.
Prijateljstvo, međusobna naklonost i poverenje često predstavljaju prvi korak ne samo ka porodičnim odnosima, već i ka oblikovanju čovekovog životnog puta.
Potrošački odnos prema ljudima, druženje isključivo sa "korisnim" osobama ili ostvarivanje kontakta sa suprotnim polom samo zbog mogućnosti za brak ili ličnu korist, uz zanemarivanje iskrene privrženosti i prijateljstva, često dovode do toga da čovek ostane trajno nezadovoljan i oko sebe stvara nove probleme i razočaranja.
Iskreno prijateljstvo najbolje možemo naučiti od dece, jer ona najprirodnije pokazuju otvorenost, poverenje i dobrotu. Negativan odnos prema prijateljstvu i iskrenoj naklonosti može uništiti i najlepše i najperspektivnije odnose.
Pogledajte kako reaguje na tuđe slabosti, greške i propuste
Sposobnost da oprosti i prizna drugome pravo na grešku jedna je od osobina koja najbolje otkriva čovekov karakter.
Ljudi skloni stalnom osuđivanju obično druge procenjuju isključivo po njihovim neuspesima i slabostima, iako su to samo pojedini delovi nečije ličnosti.
Paradoksalno, upravo takvi ljudi često postanu žrtve obmane onih koji umeju da stvore privid uspeha, savršenstva i blagostanja, dok vešto prikrivaju sopstvene mane.
Istinski duhovno bogati ljudi nisu oni koji ostavljaju utisak da su bezgrešni i savršeni, već oni koji umeju da vide čoveka i iza njegovih slabosti, grešaka i padova.
Takav pogled nalazimo i u životopisima mnogih svetitelja, koji nisu došli Gospodu zato što su od početka bili savršeni, već zato što su kroz pokajanje, borbu i veru menjali svoj život.
Reči Svetog Jovana Zlatoustog
Sveti Jovan Zlatousti ostavio je misao koja sažima suštinu svega navedenog:
"Oni koji su navikli da sude ljudima po njihovim greškama nikada ih neće zaista upoznati. Jer čovek je veći od svojih padova, veći od svojih slabosti i veći od onih trenutaka zbog kojih ga obično sude."
Ove reči podsećaju da čoveka ne treba procenjivati samo po njegovim neuspesima, već po celini njegovog života, njegovim namerama, spremnosti da uči, da se menja i da čini dobro. Upravo takav pogled omogućava da ljude upoznamo onakvima kakvi zaista jesu.
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