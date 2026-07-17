Severozapadno od Sokobanje, 15 km u pravcu prema Aleksincu, nalazi se banja Jošanica u istoimenom selu. Ovu banju, koja je nekad bila biser turizma ovog dela Srbije, ne treba mešati sa Jošaničkom banjom na padinama Kopaonika.

Poznata je po lekovitim termalnim vodama, očuvanoj prirodi i istorijskim znamenitostima, uključujući spomen-česmu kneza Miloša Obrenovića i crkvu Uspenja Presvete Bogorodice.

Za ovu banju kažu da je jedna od najlekovitijih u Srbiji, da ima termalne izvore sa različitom vodom, koja je lekovitija od one u daleko poznatijoj Vrnjačkoj banji. Nažalost, banja Jošanica kod Sokobanje je zapuštena i nagrizao ju je zub vremena, ali to ne sprečava brojne turiste da uživaju i miru i lekovitoj vodi ove banje.

Kako do banje?

Da biste došli do banje Jošanice, najbolje je da se prevezete do Sokobanje, a put od Beograda traje nešto više od tri sata. Od Sokobanje krenite prema Aleksincu i na petom kilometru od Sokobanje kod Trebičke česme videćete putokaz za banju Jošanicu. Asfaltnim putem prolazite kroz selo Žučkovac i posle dva kilometra stižete u Jošanicu.

Na ulazu sa desne strane ugledaćete crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, a odmah u produžetku crkve počinje "banja". Pored puta nalazi se parking, kao i zgrada sa velikom salom i službenim prostorijama. Jošanička banja kod Sokobanje ima brojne izvore lekovite vode.

Vode se razlikuju po temperaturi i hemijskom sastavu, a najpoznatije su:

Sumporna voda

Stomačna voda

Gvozdena voda (dva izvora)

Crvena voda

Hladan izvor (kod Luškog potoka, temperature 14 stepeni) Od Rimljana do današnjih dana

Lekovitost izvora Jošanice otkrili su još Rimljani, a prvi pisani dokumenti o izvorima i njihovim lekovitim svojstvima potiču iz turskog perioda. Ove vode pripadaju grupi hipertermi, sadrže natrijum, kalijum, kalcijum, hidrokarbonate, sulfate i fluor, a koriste se u lekovite svrhe samostalno ili u kombinaciji sa fizikalnim terapijama u programu lečenja i medicinske rehabilitacije.