Severozapadno od Sokobanje, 15 km u pravcu prema Aleksincu, nalazi se banja Jošanica u istoimenom selu. Ovu banju, koja je nekad bila biser turizma ovog dela Srbije, ne treba mešati sa Jošaničkom banjom na padinama Kopaonika.
Poznata je po lekovitim termalnim vodama, očuvanoj prirodi i istorijskim znamenitostima, uključujući spomen-česmu kneza Miloša Obrenovića i crkvu Uspenja Presvete Bogorodice.
Za ovu banju kažu da je jedna od najlekovitijih u Srbiji, da ima termalne izvore sa različitom vodom, koja je lekovitija od one u daleko poznatijoj Vrnjačkoj banji. Nažalost, banja Jošanica kod Sokobanje je zapuštena i nagrizao ju je zub vremena, ali to ne sprečava brojne turiste da uživaju i miru i lekovitoj vodi ove banje.
Kako do banje?
Da biste došli do banje Jošanice, najbolje je da se prevezete do Sokobanje, a put od Beograda traje nešto više od tri sata. Od Sokobanje krenite prema Aleksincu i na petom kilometru od Sokobanje kod Trebičke česme videćete putokaz za banju Jošanicu. Asfaltnim putem prolazite kroz selo Žučkovac i posle dva kilometra stižete u Jošanicu.
Na ulazu sa desne strane ugledaćete crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, a odmah u produžetku crkve počinje "banja". Pored puta nalazi se parking, kao i zgrada sa velikom salom i službenim prostorijama. Jošanička banja kod Sokobanje ima brojne izvore lekovite vode.
Vode se razlikuju po temperaturi i hemijskom sastavu, a najpoznatije su:
- Sumporna voda
- Stomačna voda
- Gvozdena voda (dva izvora)
- Crvena voda
- Hladan izvor (kod Luškog potoka, temperature 14 stepeni)
Od Rimljana do današnjih dana
Lekovitost izvora Jošanice otkrili su još Rimljani, a prvi pisani dokumenti o izvorima i njihovim lekovitim svojstvima potiču iz turskog perioda. Ove vode pripadaju grupi hipertermi, sadrže natrijum, kalijum, kalcijum, hidrokarbonate, sulfate i fluor, a koriste se u lekovite svrhe samostalno ili u kombinaciji sa fizikalnim terapijama u programu lečenja i medicinske rehabilitacije.
Sama banja nalazi se u borovoj šumi kroz koju protiče reka preko koje ima nekoliko lepih drvenih mostova, dok u šumi ima dosta klupa da se odmorite kad se umorite od pešačenja. Sve to je smešteno u dobroj hladovini. Na kraju parka su izvori sa sumpornom, gvozdenom i stomačnom vodom, a malo dalje mesto gde se vadi lekovito blato.
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