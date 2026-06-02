- Rad sve održava i čoveka da bude vitalan i zdrav, a održava i brak. Muž i ja radimo zajedno, razgovaramo, malo se šalimo, pričamo o svemu. To održava čoveka, kaže za RINU baka Dobrija Trnavac.

U brak je stupila sa samo 17 godina, a dve godine kasnije postala je majka. Danas, posle više od šest decenija zajedničkog života, na njihovom licu i dalje se vidi toplina koja ih je spojila još u mladosti.

Na pitanje šta je recept za dug i srećan brak, deda Vladan Trnavac odgovara kratko i jasno:

- Razumevanje, poštovanje, ljubav... i šta drugo?

Njihova ljubavna priča počela je kao komšijska ljubav, a deda bez ustručavanja priznaje da se prvi zaljubio.

- Ja sam se zaljubio. Ona se valjda posle zaljubila u mene, kaže kroz osmeh.

Baka se sa osmehom priseća tih dana i otkriva kako su izgledali prvi susreti.

- Dolazila sam kod njega zbog rasola. Nismo se tada mnogo ni gledali ni razgovarali. Posle je sve nekako došlo samo od sebe, priča ona.

Njihova priča dokaz je da velike ljubavi ne moraju da budu glasne i spektakularne. Nekada se one grade godinama, kroz zajednički rad, poverenje, podršku i spremnost da se svakog dana bira ista osoba.

U vremenu kada su brakovi često na velikim iskušenjima, Trnavci iz Katrge svojim primerom pokazuju da ljubav zaista može da traje ceo život.