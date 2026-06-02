Danas je Duhovski utorak, treći dan jednog od najvećih praznika koje poštuje Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici, a znamo ih kao Duhove ili Trojice.

Kao i danas i juče i ovaj datum je crveno slovo.

Ovim praznicima obeležava se silazak Svetog Duha na apostole, proslavlja se 50 dana nakon Vaskrsa, pa se naziva i Pedesetnica.

Za ovaj praznik vezuju se razni običaji. Od davnina se poštuje da danas treba izbjegavati fizičke poslove, već da dan treba posvetiti miru, molitvi i duhovnom razvoju.

Praznovanje se nastavlja cele sedmice i veruje se da će onima koji budu postili ići sve naopako.

Veruje se da u periodu pre i posle ovog praznika vladaju moćne energije, te oni koji obilaze manastire traže oprost grehova ili lek za bolest.

Dobro je, kako tvrde upućeni, iz tih manastira poneti osveštanu vodicu jer se veruje da u narednih godinu dana obezbeđuje harmoniju u domu.

Ono što se na Duhovski utorak takođe ne preporučuje jeste penjanje po drveću, a iza toga stoji neobično verovanje. Naime, vjeruje se da ovo treba izbegavati kako se rusaljke ( devojke i žene koje su svojevremeno, samo na praznik Duhova padale u neobjašnjivi trans tokom kojeg su uspostavljale vezu za ”onim svetom”) prema verovanju, ne bi uznemirile, zaposele osobu ili je namamile u kolo da igra do smrti.

Verovanje dalje nalaže da, kako bi se čovek “zaštitio” od takve nesreće, u džepu bi trebalo da ima čen belog luka ili pelina, a drveće se ritualno kiti darovima: sapunima, šarenim peškirima, flašicama parfema i ruževima za usne.