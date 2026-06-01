U periodu od 1. do 7. juna 2026. godine, u Srbiji će, kao i u još 33 evropske države članice organizacije ROADPOL, biti sprovedena velika akcija pojačane kontrole saobraćaja. Ovoga puta policija će poseban akcenat staviti na vozače dvotočkaša, odnosno motocikala, mopeda, bicikala i lakih električnih vozila.

Saobraćajna policija će na putevima širom Srbije kontrolisati da li vozači dvotočkaša ispunjavaju sve uslove za učestvovanje u saobraćaju, da li se kreću po površinama koje su za njih propisane, ali i da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju da su vozači dvotočkaša jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. Tokom prošle godine svako peto poginulo lice u saobraćajnim nezgodama bilo je upravo iz ove grupe učesnika u saobraćaju.

Posebno zabrinjava podatak da analize saobraćajnih nezgoda pokazuju da čak dve trećine nezgoda u kojima stradaju vozači dvotočkaša izazivaju vozači drugih motornih vozila. Zbog toga se apel ne odnosi samo na motocikliste, bicikliste i vozače lakih električnih vozila, već i na sve ostale vozače automobila, kamiona i autobusa da obrate veću pažnju na njihovo prisustvo u saobraćaju.

MUP apeluje na vozače dvotočkaša u Srbiji da poštuju propise, koriste zaštitnu opremu gde je ona obavezna, ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili droga i da odgovornim ponašanjem doprinesu sopstvenoj bezbednosti.

Cilj akcije je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i zaštita jedne od najranjivijih grupa učesnika u saobraćaju, posebno u periodu kada je zbog lepog vremena na ulicama i putevima znatno veći broj motocikala, mopeda, bicikala i električnih trotineta.