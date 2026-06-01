Vozače u Srbiji danas očekuju brojne izmene režima saobraćaja zbog radova na putnoj infrastrukturi, dok se na pojedinim graničnim prelazima beleže višesatna zadržavanja za teretna vozila.

Na deonici Preljina – Konjevići – Čačak, zbog izgradnje nedostajućeg kraka državnog puta koji će povezati Moravski koridor sa kružnim tokom u Konjevićima, uvedeno je naizmenično propuštanje vozila. Ovaj režim saobraćaja traje od danas do 3. juna ujutru, a potom će biti na snazi svakodnevno od 7 do 18 časova sve do 28. juna.

Na auto-putu Miloš Veliki, između petlji Takovo i Preljina, u tunelima Savinac i Šarani izvode se radovi na održavanju opreme i sistema za upravljanje tunelima. Saobraćaj se odvija dvosmerno kroz leve tunelske cevi, dok su desne zatvorene za saobraćaj.

U Beogradu su radovi aktuelni na moto-putu M11. U smeru ka glavnom gradu, između petlji Beograd i Zmaj zatvorena je preticajna traka zbog održavanja putnog pojasa, dok se između Bubanj Potoka i Aerodroma izvode radovi na viaduktu preko klizišta Lasta, pa se saobraćaj odvija samo krajnjom desnom trakom.

Na deonici Perlez – Kovačica, kroz naseljeno mesto Farkaždin, danas do 16 časova saobraćaj se odvija uz naizmenično propuštanje vozila zbog redovnog održavanja puta.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, ali se kolone formiraju na pojedinim graničnim prelazima. Prema podacima granične policije, teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju oko tri sata na prelazu Batrovci, četiri sata na prelazu Šid i tri sata na prelazu Bačka Palanka.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.