- Tokom perioda januar–april 2026. godine, Zlatibor je posetilo 151.770 turista, što predstavlja porast od 11 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je ostvareno 445.358 noćenja, odnosno 5,2 odsto više nego prošle godine, saopšteno je iz TO Zlatibor.

Zlatibor iz godine u godinu beleži kontinuiran rast turističkog prometa i potvrđuje status jedne od vodećih turističkih destinacija u Srbiji.

- Raznovrsna ponuda sadržaja, prirodne lepote, uređena infrastruktura, aktivan odmor, gastronomija i bogat kalendar manifestacija doprinose tome da Zlatibor tokom cele godine privlači veliki broj domaćih i stranih gostiju, uz sve izraženiju poziciju moderne planinske destinacije za odmor, boravak i rekreaciju, ističu u TO Zlatibor.

Toranj od 139 metara i "Zlatni grad" oko Ribničkog jezera

Glavna atrakcija budućeg kompleksa biće monumentalni toranj visok 139 metara, koji će biti izgrađen na Torniku. Uporedo sa tim, razvija se konceptualni plan za "Zlatni grad" koji će biti lociran oko Ribničkog jezera.

Ovaj strateški centar već privlači ogroman broj stranih turista, a posebno interesovanje za ulaganje pokazuju investitori iz Kine, koji žele da učestvuju u daljem razvoju turističkih potencijala planine.

Kako navodi Stamatović, iako je Čajetina mala lokalna samouprava, projekti će se realizovati kroz partnerstva sa državom i privatnim investitorima.

Nova gondola do Pribojske banje među najdužima na svetu

Nakon uspeha postojeće Gold gondole, Zlatibor kreće u novi, još atraktivniji poduhvat. Planirana je izgradnja nove gondole koja će povezivati Zlatibor i Pribojsku banju. Očekuje se da će ova trasa biti jedna od najdužih na svetu, što će dodatno privući mlade turiste kojima su, uz gastronomiju, ovakve atrakcije glavni aduti.

Pored toga, radi se na dodatnom uređenju destinacije za predstojeće leto:

koja će povezivati više ključnih lokacija na planini.

Zlatibor trenutno beleži 1.300.000 noćenja godišnje, a cilj je privlačenje novih kategorija turista.

Stiže hotel i ekološki aerodrom

Zlatibor više nije samo destinacija za odmor, već postaje centar sportskog, kongresnog i zdravstvenog turizma. Potvrđeno je da na planinu stiže i poznati svetski lanac hotela, što će značajno podići nivo hotelskog smeštaja.

Kada je reč o infrastrukturnim projektima koji će promeniti lice regije, najavljeno je sledeće:

Trenutno se izrađuje studija opravdanosti i priprema teren za izgradnju vazdušne luke. Ranije najave ukazuju na to da će ovo biti "ekološki aerodrom" koji bi mogao da donese i do 5.000 novih radnih mesta. Seoski turizam: Opština ulaže velika sredstva u seosku infrastrukturu i brendiranje autentične hrane kako bi zadržala stanovništvo na selu.

Jedina opština sa porastom broja novorođenih

Zahvaljujući agresivnom razvoju i stabilnoj ekonomskoj klimi, Čajetina se izdvaja kao jedna od retkih lokalnih samouprava u Srbiji koja beleži porast broja novorođene dece.

"Trudimo se da pratimo svetske trendove. Zlatibor je destinacija koja živi 364 dana u godini i stalno stremimo ka novim ciljevima", poručili su čelnici turističke organizacije i opštine. S obzirom na to da su kampovi već puni na početku sezone, a da Holanđani prednjače među stranim gostima, očekuje se da će novi projekti samo učvrstiti lidersku poziciju ove planine.