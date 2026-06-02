Oblande su uvek dobar izbor, a budući da je priprema laka, a ukus toliko dobar da je teško stati na jednom parčetu.
Domaći kolači uvek imaju posebnu draž i teško mogu da se porede sa industrijskim slatkišima.
Postoji mnogo varijacija oblandi, sa mlekom, čokoladom ili voćem, ali verzija sa Plazma keks ima poseban, prepoznatljiv šmek. Kombinacija mlevenog keksa i kremaste kisele pavlake daje bogat i pun ukus kojem je teško odoleti.
Ako volite brze recepte bez komplikacija, ova oblanda će lako postati vaš favorit kada vam se jede nešto slatko "na brzinu".
Sastojci:
- 1 pakovanje oblandi
- 250 g margarina (po želji)
- 2 čaše kisele pavlake
- 2 čaše šećera
- 300 g mlevenog plazma keksa
Priprema:
U šerpi lagano otopite margarin na tihoj vatri, pa sklonite sa ringle. Dodajte pavlaku i šećer, pa sve dobro promešajte dok se ne sjedini. Zatim umešajte mleveni keks i mešajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu smesu.
Fil ravnomerno rasporedite po oblandama. Kada završite, umotajte ih u čistu krpu i pritisnite nečim težim kako bi se lepo povezale. Ostavite ih u frižideru nekoliko sati da omekšaju i upiju fil.
Po želji, fil možete podeliti na dva dela i u jedan dodati otopljenu čokoladu, tako ćete dobiti dekorativne, dvobojne oblande. Uživajte u svakom zalogaju!
