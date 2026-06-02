- Budući da je ZZJZ odobrio početak elektivnog operativnog programa, obaveštavamo vas da počev od danas počijne izvodjenje operacija koje su unapred zakazane, kazala je za RINU dr Marija Stranjanac.

Tokom prethodnih dana u bolnici su obavljane samo hitne operacije, a Služba za dijalizu radila je takođe nesmetano.

Podsetimo, iz Opšte bolnice u Čačku su ranije saopštili da će elektivni operativni program biti prekinut do normalizacije stanja.

- Svi pacijenti koji zahtevaju hitno operativno lečenje, dijagnostiku i hospitalizaciju biće zbrinuti u Opštoj bolnici Čačak. Takođe vas obaveštavamo da će Služba dijalize nesmetano funkcionisati - saopštili su tada iz ove zdravstvene ustanove.

Vanredna situacija

Na vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka na predlog Gradskog štaba, zamenik gradonačelnika Vladan Milić je 25.maja doneo odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Čačka.

Vanredna situacija je proglašena zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, koja se dogodila jutros oko 6 časova.

U koordinaciji sa JKP "Vodovod" vrši se snabdevanje prioritetnih korisnika tehnički ispravnom vodom, odnosno vodom za piće, a to su: Opšta bolnica, pekare, vrtići, mlekare i drugi, potvrđeno je za RINU u lokalnoj samoupravi.

Voda stigla u Čačak, ali nije za piće

Zavod za javno zdravlje Čačak danas je započeo ispitivanja kvaliteta vode, a nakon što je u nedelju u svim delovima Čačka obezbeđeno snabdevanje vodom za tehničku upotrebu, osim u selima koja se snabdevaju sa Rzavskog vodovoda, na području do Mojsinja i Donje Trepče.

Postupak kontrole podrazumeva uzorkovanje tokom tri dana, nakon čega se, ukoliko rezultati budu uredni, pravi pauza od tri dana. Potom se uzima kontrolni uzorak, a ukoliko i taj nalaz bude ispravan, Zavod za javno zdravlje Čačak proglasiće vodu hemijski i bakteriološki ispravnom za piće.

Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić rekao je da je do tada voda koja se nalazi u sistemu namenjena isključivo tehničkoj upotrebi, dok građani pijaću vodu mogu da obezbede iz cisterni postavljenih na gradskom i seoskom području.

Na ulicama više od 20 cisterni

"Na ulicama grada nalazi se više od 20 cisterni, a svakodnevno pristižu i donacije flaširane vode. Od Vlade Republike Srbije, odnosno Sektora za vanredne situacije, dobili smo značajnu količinu flaširane vode, koju sukcesivno distribuiramo predškolskim ustanovama, školama, bolnici i svim ostalim osetljivim kategorijama stanovništva", rekao je Milić.

Građanima je na raspolaganju i besplatan broj telefona za pomoć koji je dostupan 24 časa dnevno, a namenjen je prvenstveno osobama koje zbog bolesti ili drugih razloga nisu u mogućnosti da dođu do cisterni ili prodavnica kako bi obezbedile vodu za piće.