Ljudi koji ne žele da povrede životinje obično ne posežu za muholovkom, već pokušavaju da insekte izbace napolje žive. Ali kako to učiniti bez opasnosti od uboda i bez povređivanja insekta? Postoji nekoliko jednostavnih trikova.

Kako bezbedno izneti insekta napolje

Mnogi već poznaju metodu sa čašom ili šoljom. Posuda se stavi preko insekta, a zatim se ispod pažljivo podvuče list papira. Tako insekt ne može da pobegne i može bezbedno da se iznese napolje.

Međutim, ova metoda ima nekoliko mana:

potrebne su obe ruke,

zatim morate da otvorite prozor,

insekt može lako da pobegne,

postoji rizik da ga slučajno zgnječite ako se papir pomeri.

Bolje rešenje može biti prazna kutija šibica.

Hvatanje insekata pomoću kutije šibica

Ako kod kuće imate praznu kutiju šibica, nemojte je bacati. Može biti veoma korisna upravo u ovakvim situacijama.

Kada insekt sleti na prozor, otvorite praznu kutiju i pažljivo postavite otvoreni kraj preko njega. Zatim lagano zatvorite fioku kutije. Osa, pčela ili muva tako će ostati bezbedno zarobljena unutra.

Nakon toga drugom rukom možete otvoriti prozor i pustiti insekta napolje jednostavnim ponovnim otvaranjem kutije.

Ovaj trik funkcioniše još bolje ako koristite veće kutije šibica, poput onih namenjenih za kaminske šibice.