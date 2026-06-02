JKP“Vodovod“ još uvek uspeva da obezbedi dovoljne količine vode i trenutno se jedino u Drežniku i Zbojštici javljaju sporadični problemi.

U svim drugim pravcima uspevamo da održimo urednost vodosnabdevanja, navodi se u saopštenju JKP “ Vodovod“.

- Ekipe „Vodovoda“ su u celodnevnom dežurstvu i obilaze ugrožena područja gde otklanjaju uočene probleme. Imamo informacije sa terena da su uzroci problema prekomerna potrošnja vode, odnosno zalivanje malina, borovnica i vrtova, potvrđeno je za RINU u JKP Vodovod.

Iz ovog javnog preduzeća ponovo apeluju da građani racionalno troše vodu i da prevelikom potrošnjom ne ugrožavaju svoje komšije.

- Nedopustivo je i nesolidarno da neko zaliva voćnjake i vrtove, a da njegov komšija nema vodu ni za za piće, poručuju iz užičkog „Vodovoda“.