Kako se približavaju topliji meseci, raste i rizik od pojave nepoželjnih gostiju u domaćinstvima - miševa i pacova. Proleće je period njihovog intenzivnog razmnožavanja, pa su stalno u potrazi za hranom i skloništem, a kuće i stanovi često im pružaju idealne uslove za gnežđenje.

Stručnjaci upozoravaju da ignorisanje prvih znakova može brzo dovesti do ozbiljne najezde, što povećava troškove suzbijanja, ali i rizik od širenja bolesti. Ipak, postoji jednostavno i jeftino rešenje koje može pomoći da ih držite podalje - beli luk.

Prema savetima majstora za kućne popravke Glena Pesketa iz kompanije Sakston Blejds, intenzivan miris belog luka posebno odbija glodare. Oni se oslanjaju na čulo mirisa kako bi pronalazili hranu i kretali se, a sumporna jedinjenja iz belog luka zbunjuju njihova čula i podsećaju ih na potencijalno opasne supstance.

Kako da najlakše sačuvate dom

Za zaštitu doma preporučuje se postavljanje čenova belog luka na mesta gde glodari mogu ući - oko vrata, pukotina, podruma, garaža, kuhinja i tavana. Kao dodatna pomoć mogu poslužiti i ulje belog luka, kajenski biber i jabukovo sirće.

Ipak, samo prirodni repelenti nisu dovoljni. Važno je održavati prostor urednim, redovno iznositi smeće i držati kante zatvorenim, kao i odmah uklanjati ostatke hrane.

Poznati vrtni stručnjak Alan Tičmarš savetuje da se travnjaci redovno kose kako bi se smanjila mesta za skrivanje glodara. Takođe preporučuje da se hranilice za ptice postave na otvoren prostor, dalje od žbunja i zidova, jer pacovi izbegavaju izložene površine.

Posebnu pažnju treba obratiti i na kompost - u njega ne treba stavljati kuvanu hranu, meso ni krompir, jer to privlači glodare. Umesto toga, preporučuju se biljni ostaci i voće koje se brzo razgrađuje.

Na kraju, stručnjaci naglašavaju da je ključno zatvoriti sve pukotine i otvore u kući, jer i najmanji prolaz može biti dovoljan da miš ili pacov uđe unutra.