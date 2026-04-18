Naša zemlja je bogata različitim lepotama i krije mnoga prirodna čuda koja, naprosto, oduzimaju dah. Među ovim čarima naročito se ističu vodopadi kojima je podarena jedinstvena i, gotovo, netaknuta lepota.

A upravo takav jedan vodopad, nalazi se na dva sata vožnje od Beograda. U okolini Despotovca i Resavske pećine, sa turističkim kompleksom u blizini, vodopad Lisine je pravi izbor za atipičan odmor u Srbiji. Leti se ispod njega često mogu videti turisti koji u njegovoj pećini pronalaze osveženje, a u okolnim restoranima sa sopstvenim ribnjacima može se videti retka albino pastrmka.

Vodopad se nalazi na rečici Vrelu, desnoj pritoci reke Resave. Smešten je na oko 380 metara nadmorske visine, u blizini Resavske pećine. Prema tipu nastanka spada u akumulacione vodopade, nastale akumulacijom bigra. U podnožju je formirano jezerce male dubine, okruženo bigrenim blokovima.

Zajedno sa izvorom rečice Vrelo pod zaštitom je države, kao spomenik prirode “Vodopad Lisine” i kao objekat geonasleđa Srbije. Vrelo sakuplja vode sa širokih kraških predela Beljanice, a direktna hidrografska veza ustanovljena je sa rekama ponornicama iz uvala Rečke i Busovate.

Sve do otkrića vodopada koji se nalaze na Staroj planini, devedesetih godina prošloga veka, najvišim vodopadom u celoj našoj zemlji je smatran upravo Veliki Buk, odnosno vodopad Lisine. Nastao akumulacijom bigra, ovaj vodopad ima visinu od čak 25 metara. Još od 1995. godine je ovo područje okarakterisano kao značajan deo fonda geo nasleđa naše zemlje i stavljeno je pod zaštitu nadležnih institucija.