Branko Ćopić, legendarni pisac i autor koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj književnosti, tragično je okončao svoj život 26. marta 1984. godine skokom sa Brankovog mosta u Beogradu.

Ovaj događaj ostao je zapamćen kao trenutak kada je srpska književnost izgubila jednog od svojih najvoljenijih stvaralaca. A njegova supruga je svojevremeno otkrila šta je prethodilo samoubistvu.

Supruga Bogdanka ga je tog 26.03.1984. godine pitala kada će stići iz šetnje da postavi sto, da zajedno ručaju. Odgovorio joj je: “Sam ću postaviti, kad se vratim”.

Zatim je odšetao do hotela “Moskva”, naručio kafu i dugo sedeo u restoranu. Nakon toga je konobaru ostavio pozamašnu napojnicu. Na pitanja konobara: “Koji je povod?” odgovorio je “Imam verujte, veliki razlog”.

Zatim je sišao do Brankovog mosta, prešao ogradu i skočio. Našli su ga na betonu, pod mostom.

Prvih dana posle samoubistva nije pronađena nikakva oproštajna poruka. Njegova supruga, Bogdanka – Cica, našla ju je tek kasnije, u limenoj kutiji “Pelikan" u kojoj je držala pribor za šivenje.

- Sam je kriv za svoju smrt. Vadili su ga iz go*ana mnogi dobri drugovi pa nije pomoglo. Bio je tu i Hektor, ambasador iz Meksika, sada je u Turskoj, i Selim Numić, i Ratko Novaković, i Cica, Bog je ubio dabogda! I njegovi brojni čitaoci, ali ništa nije pomoglo. Pomozite joj da preživi ovu moju bruku i sramotu, ako je ikako moguće. Zbogom lepi i strašni živote! Mart mesec, 1984. godine! - ovim rečima se Ćopić oprostio od sveta.