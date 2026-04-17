Umesto buke, gužve i klasičnih prvomajskih okupljanja, sve više građana bira da praznik provede u prirodi. Jedna od destinacija koja iz godine u godinu privlači sve veću pažnju nalazi se na Istoku Srbije, u opštini Kladovo, a to je vodopad Blederija, na padinama planine Miroč.

Ova prirodna oaza, smeštena u okviru zaštićenog područja Parka prirode „Blederija“, predstavlja savršen spoj netaknute prirode, svežeg vazduha i autentičnog ambijenta. Voda koja se sliva niz stene formira malo jezero neobične, zelenkasto-plave boje, dok okolna šuma dodatno pojačava osećaj mira i izdvojenosti od svakodnevnice.

Visok je oko sedam metara i obrušava se u prirodno jezero dubine do tri metra, prepoznatljivo po svojoj zelenkasto-tirkiznoj boji. Nalazi se u okviru zaštićenog područja koje obuhvata oko 400 hektara, sa izraženim sedrenim formacijama i brojnim izvorima, među kojima su i subtermalni, sa temperaturom vode od oko 17 stepeni. Ovaj prirodni kompleks dodatno obogaćuju manji slapovi i kaskade duž toka reke Blederije, što ga čini jedinstvenim hidrološkim fenomenom u ovom delu Srbije.

- Vodopad Blederija poslednjih godina postaje sve prepoznatljivija turistička destinacija, kako među domaćim, tako i među stranim posetiocima. Zahvaljujući svojoj netaknutoj prirodi i autentičnom ambijentu, sve češće se nalazi na listama preporučenih mesta za izlet i aktivni odmor.Za predstojeće prvomajske praznike očekujemo povećan broj posetilaca, posebno zbog lepog vremena i interesovanja za boravak u prirodi. Blederija je idealna za jednodnevne izlete, što je čini posebno atraktivnom u tom periodu, kaže direktorka Turističke organizacije opštine Kladovo Aleksandra Vasiljević.

Ona dodaje da Turistička organizacija opštine Kladovo kontinuirano radi na promociji vodopada Blederija kroz različite kanale – digitalne kampanje, društvene mreže i saradnju sa turističkim portalima. U narednom periodu planirano je i dodatno unapređenje turističke ponude kroz organizaciju manjih događaja, kao i kroz bolje informisanje posetilaca putem signalizacije i promotivnog materijala.

- Cilj nam je da Blederiju predstavimo kao nezaobilaznu destinaciju istočne Srbije. Posebna pažnja posvećena je očuvanju prirodnog okruženja Blederije. Razvoj turizma se planira u skladu sa principima održivog razvoja, što znači da se vodi računa o zaštiti ekosistema, vode i biljnog i životinjskog sveta.

Radimo na edukaciji posetilaca o važnosti očuvanja prirode, postavljanju infrastrukture koja ne narušava ambijent, kao i na saradnji sa nadležnim institucijama kako bi se ovaj prirodni biser sačuvao za buduće generacije, a istovremeno bio dostupan turistima, poručuje direktorka Tutističke organizacije opštine Kladovo.